Professioni Sanitarie in Lingua Inglese, guida al test di ammissione

Il 9 settembre, data del test di ammissione in Professioni Sanitarie in lingua inglese, si avvicina e se hai sempre sognato di intraprendere una strada nel mondo della sanità ed hai una passione per la lingua inglese, questa potrebbe essere la tua opportunità!

In questo articolo ti forniremo di tutte le informazioni di cui avrai bisogno per prepararti al test, dalle modalità di svolgimento agli argomenti trattati e ai preziosi consigli per superare questa prova. La scelta della facoltà di Professioni Sanitarie in lingua inglese rappresenta un’opzione di studio sempre più popolare tra gli studenti. Questo percorso, infatti, offre una larga quantità di corsi triennali che preparano gli studenti a diventare infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio o molte altre professioni sanitarie. La scelta di intraprendere questo percorso in lingua inglese aprirà la strada a numerose opportunità a livello internazionale, sia a livello formativo, che professionale.

Professioni Sanitarie, cosa prevedono i corsi

I corsi di laurea in Professioni Sanitarie forniscono una base teorica e pratica in tutte le discipline scientifiche e sanitarie. Gli studenti acquisiscono le competenze necessarie nelle scienze fondamentali, come anatomia, fisiologia e farmacologia, per comprendere ed imparare la composizione del corpo umano e delle malattie. A seconda del corso scelto, gli alunni approfondiranno gli argomenti delle scienze sanitarie, tra le quali troviamo; infermieristica, fisioterapia, logopedia, tecnica di laboratorio biomedico e tante altre.

Durante il percorso di studi, gli studenti svilupperanno importanti competenze trasversali che serviranno per svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi. Infatti gli alunni dovranno potenziare la propria comunicazione, per poter comunicare con i futuri pazienti, il lavoro di squadra, il problem solving e l’accrescere le capacità di pensiero critico, essenziale per operare in questo settore.

Infine, i tirocini pratici previsti durante il corso daranno la possibilità di applicare le conoscenze apprese durante le lezioni in un contesto reale, sviluppando le competenze pratiche necessarie.

Cosa prevede il test di ammissione in Professioni Sanitarie in Lingua Inlgese?

Il test di ammissione in Professioni Sanitarie in lingua inglese, come già detto, si svolgerà il 9 settembre e rappresenta un’importante sfida per gli studenti che aspirano ad accedere al mondo delle professioni sanitarie.

Gli studenti dovranno rispondere a 60 quesiti a risposta multipla, in un tempo limite di 100 minuti, suddivisi nelle cinque aree di competenza:

Biologia, 23 domande

Chimica, 15 domande

Matematica e Fisica, 13 domande

Logica 5 domande

Comprensione del testo inglese, 4 domande

Gli argomenti che verranno trattati nel test sono stabiliti dal MUR e verranno comunicati pochi giorni prima dell’esame. Le domande specifiche però sono gestite dai singoli atenei, i quali selezioneranno i quesiti da un database fornito dal MUR.

I posti disponibili

Il numero dei posti disponibili per accedere ai corsi di laurea in Professioni Sanitarie in lingua inglese è stabilito ogni anno dal Ministero dell’Università e della Ricerca. È importante quindi che gli aspiranti si mantengano aggiornati e consultino costantemente i bandi di ammissioni degli atenei ai quali sono interessati.

Consigli utili per superare il test di ammissione

Mancano meno di tre settimane all’appuntamento con l’esami di ammissione, sulla nostra pagina principale mettiamo a disposizione degli strumenti importanti per accompagnarti in questo percorso.

Svolgi le nostre simulazioni del test, in questo modo potrai familiarizzare con la struttura fornita in sede d’esame e le tipologie di domande. Svolgendo i nostri quiz troverai domande sulle principali tematiche, come biologia, fisica e matematica, logica e chimica. In questo modo avrai la possibilità di valutare le tue competenze ed individuare eventuali punti da migliorare.

Abbiamo sul nostro sito anche una sezione dedicata ai test di ammissioni degli anni passati, in questo modo potrai allenarti sui test precedenti. Forniamo infatti tutte le prove ufficiali dei test di CINECA e dell’Università di Udine, raccolte dal 2017 ad oggi.

Perché scegliere Professioni Sanitarie in Lingua Inglese?

La scelta di intraprendere un corso di laurea in Professioni Sanitarie in lingua inglese offre numerosi vantaggi, tra cui:

Maggiore possibilità di accesso , spesso i corsi di laurea in inglese hanno meno candidati, quindi le tue possibilità di accedere aumentano.

, spesso i corsi di laurea in inglese hanno meno candidati, quindi le tue possibilità di accedere aumentano. Acquisizione di un linguaggio medico-sanitario in inglese , ti permetterà di esporti ad un mondo di opportunità che non si limitano al nostro paese, potrai infatti partecipare ad attività formative in contesti internazionali.

, ti permetterà di esporti ad un mondo di opportunità che non si limitano al nostro paese, potrai infatti partecipare ad attività formative in contesti internazionali. Opportunità di un futuro professionale in ambiti internazionali, questa esperienza infatti ti permetterà di ampliare i tuoi orizzonti e poter trovare un’occupazione in strutture interculturali.

Sul nostro sito è presente un test d’inglese per misurare e valutare il tuo livello d’inglese, utile per affrontare la prova di ammissione al meglio.

Il 9 settembre si avvicina, inizia subito a prepararti misurando il tuo livello d’inglese ed allenati con le nostre simulazioni d’esame!