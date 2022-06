Orientamento. Laurea in Architettura

Il Corso di Laurea in Architettura è un percorso quinquennale a ciclo unico e fa parte della classe LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura.

Durante i 5 anni si studiano materie come: matematica, elementi architettonici, fisica, disegno, progettazione e paesaggio. Ogni università propone un proprio piano di studio dal totale 300 cfu. In questo articolo analizzeremo solo la laurea magistrale a ciclo unico, ma c’è anche la scelta di frequentare la triennale in Scienze Architettoniche e in seguito la magistrale.

Ma vediamo ora perché scegliere un Corso di Laurea come Architettura. Per scegliere questo percorso è indispensabile possedere una buona mano artistica e la capacità di creare ed immaginare nuovi progetti, l’interesse artistico si deve fondere con la funzionalità ingegneristica.

Le Università dove studiare Architettura

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

BARI Politecnico di Bari

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

CATANIA Università degli Studi di Catania

CHIETI Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio”

FERRARA Università degli Studi di Ferrara

GENOVA Università degli Studi di Genova

MILANO Politecnico di Milano

NAPOLI Seconda Università degli Studi di Napoli

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

PALERMO Università degli Studi di Palermo

PARMA Università degli Studi di Parma

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

TORINO Politecnico di Torino

TRIESTE Università degli Studi di Trieste

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA (AMBIENTE E PAESAGGIO)

TORINO Politecnico di Torino

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA – ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI

MILANO Politecnico di Milano

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA – COSTRUZIONE

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

TORINO Politecnico di Torino

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA E CULTURE DEL PROGETTO

VENEZIA Università Iuav di Venezia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA E INNOVAZIONE

VENEZIA Università Iuav di Venezia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA ED INGEGNERIA EDILE

CAMERINO Università degli Studi di Camerino

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA – INTERNI E ALLESTIMENTI

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA (RESTAURO)

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PER IL NUOVO E L’ANTICO

VENEZIA Università Iuav di Venezia



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PER IL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

TORINO Politecnico di Torino



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE URBANA E TERRITORIALE)

TORINO Politecnico di Torino



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA PER IL PROGETTO SOSTENIBILE

TORINO Politecnico di Torino



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA – RESTAURO DELL’ARCHITETTURA

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GESTIONE DEL COSTRUITO

MILANO Politecnico di Milano



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE

BERGAMO Università degli Studi di Bergamo

CAGLIARI Università degli Studi di Cagliari

POTENZA Università degli Studi della Basilicata

ROMA Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

TORINO Politecnico di Torino



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA EDILE/ARCHITETTURA

BOLOGNA Università degli Studi di Bologna

BRESCIA Università degli Studi di Brescia

CAGLIARI Università degli Studi di Cagliari

CATANIA Università degli Studi di Catania

GENOVA Università degli Studi di Genova

L’AQUILA Università degli Studi di L’Aquila

NAPOLI Università degli Studi di Napoli “Federico II”

PADOVA Università degli Studi di Padova

PALERMO Università degli Studi di Palermo

PAVIA Università degli Studi di Pavia

PERUGIA Università degli Studi di Perugia

PISA Università degli Studi di Pisa

POTENZA Università degli Studi della Basilicata

ROMA Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

TRENTO Università degli Studi di Trento



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PROGETTAZIONE DELL’ARCHITETTURA

FIRENZE Università degli Studi di Firenze

Come accedere al Corso di Laurea

Per quanto riguarda l’accesso al Corso di Laurea in Architettura è bene specificare che l’ammissione è a numero chiuso per la maggior parte delle Università italiane. Se vuoi esercitarti con il test di ammissione, esercitati con il nostro simulatore del test di Ammissione di Architettura .