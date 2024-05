Open Day Online dell’Università di Urbino dal 9 maggio

All’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 9 maggio ripartono gli Open Day Online.

L’appuntamento per conoscere la nuova offerta formativa di Ateneo prevede tre serie di webinar: in totale sono previsti 39 dedicate alle lauree triennali, alle lauree magistrali a ciclo unico e alle lauree magistrali biennali. Il calendario che ha inizio giovedì 9 maggio si concluderà il 10 giugno.

“L’orientamento in entrata – è il commento del rettore, Giorgio Calcagnini – è un’attività molto importante per la nostra Università. Non solo ci consente di aiutare i ragazzi e le ragazze nelle loro scelte, ma è un forte contributo per avere studenti e studentesse motivati nel percorso di studi che più corrisponde ad attitudini e obiettivi personali”.

“A questa prima serie di attività – aggiunge Giovanni Boccia Artieri, prorettore alla Didattica – ne seguirà un’altra, in presenza, da luglio a ottobre. Vogliamo garantire la massima flessibilità agli studenti e alle studentesse per dare la possibilità a tutti di avere il maggior numero di informazioni possibile. Si potranno inoltre fare domande, chiarire dubbi. Un momento che sarà alla base del futuro di tanti”.

Iscrizione al webinar degli Open Day dell’Università di Urbino

Per partecipare al webinar è necessario iscriversi. Per farlo bisogna consulatere e iscriversi sul sito dell’Università di Urbino. È possibile partecipare agli Open Day anche in presenza da luglio a ottobre 2024.

Il programma online prevede:

Triennali

09 MAGGIO ORE 15:00

Scienze Politiche, Economiche e del Governo (L-36)

13 MAGGIO ORE 15:00

Scienze Umanistiche. Discipline Letterarie, Artistiche e Filosofiche (L-10)

13 MAGGIO ORE 17:00

Sociologia e Servizio Sociale (L-39 / L-40)

15 MAGGIO ORE 16:00

Biotecnologie (L-2)

15 MAGGIO ORE 17:00

Scienze Biologiche (L-13)

16 MAGGIO ORE 16:00

Scienze Motorie, Sportive e della Salute (L-22)

20 MAGGIO ORE 16:00

Informazione, Media, Pubblicità (L-20)

21 MAGGIO ORE 16:00

Geologia per la Sostenibilità ambientale (L-34)

23 MAGGIO ORE 15:00

Informatica – Scienza e Tecnologia (L-31)

27 MAGGIO ORE 16:00

Scienze dell’Educazione (L-19)

28 MAGGIO ORE 15:00

Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24)

29 MAGGIO ORE 15:00

Scienza della Nutrizione (L-29)

30 MAGGIO ORE 15:00

Lingue e Culture Moderne (L-11) ⭢ iscriviti al webinar

30 MAGGIO ORE 16:00

Scienze Giuridiche (L-14) ⭢ iscriviti al webinar

30 MAGGIO ORE 17:00

Economia e Management (L-18 / L-33) ⭢ iscriviti al webinar

05 GIUGNO ORE 17:00

Ingegneria per la Sostenibilità Industriale (L-9) ⭢ iscriviti al webinar

