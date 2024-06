Maturità 2024, ecco tutto quello che c’è da sapere

Mancano appena due settimane all’esame di Maturità e l’attesa dei maturandi è sempre alle stelle, sia per l’ansia, sia per le novità che quest’anno il MIUR ha in serbo. Difatti, oltre le prove classiche, nuovamente confermate, l’esame di Stato sarà ancora più completo e metterà alla prova gli studenti sulle conoscenze e competenze trasversali apprese durante gli studi.

Prove scritte e orale, com’è la struttura

Come tutti gli altri anni, l’esame di Maturità 2024 presenterà due prove scritte ed una orale, queste prove verranno articolate in tal modo:

Prima prova scritta : la prima su Italiano, sarà uguale per tutti gli indirizzi e licei Italiani, presentando due tracce di diverso tipo; Tema o Analisi del testo. Si svolgerà per tutti i licei il 19 giugno.

: la prima su Italiano, sarà uguale per tutti gli indirizzi e licei Italiani, presentando due tracce di diverso tipo; Tema o Analisi del testo. Si svolgerà per tutti i licei il 19 giugno. Seconda prova scritta : che sarà differente a seconda dell’indirizzo di studi ed avrà luogo il 20 giugno

: che sarà differente a seconda dell’indirizzo di studi ed avrà luogo il 20 giugno Prova orale: ultima prova e consiste nell’affrontare un colloquio multidisciplinare, durante il quale il candidato dovrà esporre e parlare del proprio progetto multimediale.

Commissione e voto finale, chi decide la Maturità?

La commissione d’esame rimane uguale a quella degli anni precedenti e sarà composta da:

Presidente di commissione : un docente esterno che verrà nominato presidente dall’Ufficio Scolastico Regionale, il quale ricopre una figura imparziale e deve orientare la commissione verso una scelta unanime e corretta.

: un docente esterno che verrà nominato presidente dall’Ufficio Scolastico Regionale, il quale ricopre una figura imparziale e deve orientare la commissione verso una scelta unanime e corretta. Commissari interni : composto da un gruppo di docenti d’istituto interno.

: composto da un gruppo di docenti d’istituto interno. Commissari esterni: composto da docenti provenienti da altri istituti.

Il voto finale verrà espresso in centesimi, calcolato facendo una media tra il voto della prima e seconda prova (che avranno valenza al 40% ognuno) ed il voto del colloquio orale (20%). A questo punteggio verranno poi aggiunti 5 punti, a seconda dei crediti formativi guadagnati dal candidato durante il corso di studi.

Il ‘Capolavoro’ è la novità della Maturità 2024

Tra tutte le notizie sull’esame di Stato 2024, quella che spicca di più è l’introduzione del ‘Capolavoro’. Si tratta di un progetto multimediale, o tesina, che gli studenti dovranno realizzare durante l’anno scolastico e poi portare in sede d’esame. Questa introduzione ha l’obiettivo di valorizzare tutte le competenze che gli alunni hanno appreso duranti gli studi, dando risalto alla creatività ed all’auto-organizzazione dei propri lavori, proprio per introdurli alla vita universitaria.

L’esame di Stato rappresenta un trampolino di lancio!

L’esame di Stato rappresenta un punto di transito per accedere all’università ed intraprendere un percorso formativo che permetta di realizzare le proprie aspirazioni lavorative.

La Maturità è quindi un passaggio molto importante per il tuo futuro, gettando le basi per proseguire verso il mondo del lavoro. Con giusta dedizione ed impegno potrai raggiungere i tuoi obiettivi ed accedere al lavoro dei tuoi sogni.

Per questo motivo è importante anche iniziare a pensare a che facoltà intraprendere. Qui, su questo articolo, potrai trovare dei test d’orientamento universitari per capire su quali materie sei più portato e quale facoltà fa per te!