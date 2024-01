L’università Bicocca apre l’aula per il lavoro a maglia.

Università e lavoro a maglia. Questa è l’idea presentata da alcuni studenti dell’Università di Milano-Bicocca per combattere l’ansia.

Ormai “sferruzzare” non è un hobby solo per i più anziani, infatti è in costante aumento il numero di giovani che ci si appassionano. Fra loro anche alcuni famosi, ad esempio il tuffatore britannico Tom Daley che alle olimpiadi di Tokyo 2021 inquadrato più volte mentre sferruzzava sugli spalti.

L’iniziativa

Come si legge nel blog dell’ateneo, è stato aperto un laboratorio aperto a tutti in cui trovarsi per portare avanti i propri lavori o crearne di nuovi.

Il motto che traina questa iniziativa è “No merito, solo condivisione e good vibes“. Questo è in forte opposizione con l’idea di università basata sulla competizione e la continua valutazione degli studenti.

Il laboratorio si svolge ogni martedì dalle 17 alle 20 al primo piando dell’U6.

Inoltre, è possibile seguire le attività anche tramite le pagine Instagram e il gruppo telegram dedicati.

Knitting Therapy

Si parla spesso di Knitting therapy, addirittura sono nate associazioni dedicate a questa attività negli ospedali e nei centri riabilitativi.

Un esempio è il centro preso in esame dalla British Columbia in cui si è osservato come il lavoro a maglia abbia aiutato la gestione della riabilitazione per tossicodipendenti.

I benefici

Lavorare a maglia aiuterebbe sia a livello psicologico, sia fisico. Infatti sono stati osservati i seguenti benefici:

distrae dal dolore cronico;

riduce l’ansia e la depressione;

rilassa;

rallenta l’inizio della demenza;

abbassa la pressione sanguigna;

aumenta il senso di benessere.

Inoltre praticare quest’hobby potrebbe aiutare nella cura dei disturbi alimentari, calmando chi ne soffre.

Insomma, che sia per fare un regalo artigianale o semplicemente passare del tempo, lavorare a maglia è diventata un’attività necessaria per gestire i ritmi frenetici della vita odierna e gestire l’ansia.