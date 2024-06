La scelta del percorso universitario è sempre una scelta ardua e complicata per ogni studente. Due sono i principali fattori che determinano la scelta della facoltà: l’interesse per un determinato campo di studi e le prospettive lavorative che il corso offre. In un mercato lavorativo in continua evoluzione è fondamentale fare queste considerazioni, con questo articolo andremo a vedere quali sono le lauree più richieste nel 2024 dai datori di lavoro.

Basandosi su dati concreti ed analisi di mercato, andremo ad esplorare quali sono le lauree più richieste e di conseguenza quali offrono più opportunità a livello lavorativo.

Secondo i dati di AlmaLaurea ed Unioncamere le lauree più richieste nel 2024 sono le seguenti:

Ingegneria Industriale : Gli studenti vengono formati con delle solide basi tecniche pronti per lavorare in una vasta gamma di settori industriali.

: Gli studenti vengono formati con delle solide basi tecniche pronti per lavorare in una vasta gamma di settori industriali. Infermieristica : La domanda di personale sanitario è in continua crescita, rendendo questa una facoltà molto allettante.

: La domanda di personale sanitario è in continua crescita, rendendo questa una facoltà molto allettante. Informatica : Nell’era digitale, le competenze digitali sono sempre più richieste in tanti settori.

: Nell’era digitale, le competenze digitali sono sempre più richieste in tanti settori. Economia : Fornisce le nozioni di base per accedere al mondo della finanza in ogni ramo finanziario.

: Fornisce le nozioni di base per accedere al mondo della finanza in ogni ramo finanziario. Scienze della Comunicazione: Forma professionisti pronti ad entrare nel mondo della comunicazione e gestire le relazioni pubbliche.

Scegliere un percorso in linea con i propri interessi è di fondamentale importanza, in quanto sarà sintomo di motivazione ed interesse nel successo degli studi. Di fatti, quando c’è interesse nello studio, lo studio stesso diventa un piacere, pilotato dalla curiosità di sapere ed approfondire determinati argomenti. Grazie a questi importanti fattori potrai raggiungere risultati eccellenti e soddisfazioni ineguagliabili.

Se hai intenzione di intraprendere un percorso universitario, ma ancora non sai quale scegliere allora ti consigliamo di compilare i nostri test di orientamento alla facoltà ed attitudine universitaria.

Quali settori assumono di più in Italia?

Non possiamo negare che le prospettive lavorative abbiano un peso fondamentale sulla scelta del percorso di studi. In una società in continua evoluzione e sempre più competitiva, è importante ragionare su quali competenze saranno più richieste in futuro.

La scelta di una facoltà che offre più sbocchi lavorativi è sinonimo di allargare le possibilità di trovare velocemente un impiego al termine degli studi.

In Italia i settori più in via di sviluppo che richiedono una maggior domanda di professionisti sono:

Information technology (IT) e Cybersecurity : Il crescente mondo della digitalizzazione e dell’importanza dei dati rendono la conoscenza di queste aree di fondamentale importanza per molti settori.

: Il crescente mondo della digitalizzazione e dell’importanza dei dati rendono la conoscenza di queste aree di fondamentale importanza per molti settori. Scienze della Salute : Il settore della sanità è in continua ricerca di nuovi lavoratori in tutti i suoi rami. Medici, infermieri ed altre figure specializzate.

: Il settore della sanità è in continua ricerca di nuovi lavoratori in tutti i suoi rami. Medici, infermieri ed altre figure specializzate. Economia e Finanza : La gestione finanziaria e l’analisi è alla base di molte realtà lavorative, i concetti chiave dell’ecosistema economico sono molto richiesti in molte professioni di vari settori.

: La gestione finanziaria e l’analisi è alla base di molte realtà lavorative, i concetti chiave dell’ecosistema economico sono molto richiesti in molte professioni di vari settori. Marketing e Comunicazione: Promuovere servizi o prodotti, la comunicazione con clienti o tramite aziende è sempre più importante nella nostra comunità. Come lo studio di tecniche e strategie di vendita.

Combina le tue passioni con i lavori e le lauree più richieste!

La scelta del percorso di studi possiamo dire che sia quindi una scelta personale e molto complessa. Non esiste una formula magica per sapere quale essa sia. Ma puoi sempre scoprire quali sono le aree per le quali sei portato svolgendo dei test d’orientamento universitario. Questo ti darà un’idea delle materie alle quali sei più incline, aiutandoti a decidere quale strada intraprendere.

Una volta scelta la facoltà che più ti aggrada, ti consigliamo di iniziare a prepararti per i test d’ingresso. Sul nostro sito puoi trovare la sezione dedicata agli esami di ammissione, con i quali potrai esercitarti in vista delle selezioni di settembre.