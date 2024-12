JA Day 2024: l’Italia presenta la strategia per gli anni 2025-2030

Si è tenuto ieri presso il Centro Congressi di Assolombarda a Milano, il JA Day 2024, l’evento annuale che riunisce le aziende partner e le istituzioni che condividono e sostengono la mission di Junior Achievement in Italia, organizzazione non profit dedicata all’educazione economico-imprenditoriale e all’orientamento nella scuola presente da oltre vent’anni anche nel nostro Paese, in cui, nell’ultimo anno scolastico, ha realizzato oltre 400.000 esperienze educative rivolte a giovani dai 5 ai 19 anni.

Cuore dell’evento è stata la presentazione delle linee strategiche che guideranno l’organizzazione nel 2025-2030, agevolate dalla nomina di Anna Gionfriddo, Amministratrice Delegata di Manpower Group Italia, quale Presidente di Junior Achievement Italia.

Obiettivo dell’associazione è raggiungere un indice di penetrazione del 10% sulla totalità degli studenti italiani, mossa dalla convinzione che trasferire ai giovani competenze nell’ambito dell’imprenditorialità e dell’innovazione significhi fornirgli gli strumenti per essere protagonisti del proprio futuro e cittadini consapevoli, nonché contribuire a superare le disuguaglianze e ridurre la disoccupazione e il tasso di abbandono scolastico. L’associazione è attiva sull’intero territorio nazionale, con sedi a Milano, Roma, Padova, Genova e Catania e nell’ultimo anno scolastico ha visto coinvolti 468 scuole, 1.177 volontari e 1.024 docenti.

L’agenda del JA Day

Al centro dell’impegno strategico del prossimo quinquennio, è senza dubbio la Scuola Abilitante, capace di rendere accessibili al mondo scolastico strumenti e risorse per una crescita personale e professionale, creando individui appagati e attivi. Questo approccio implica l’attivazione di meccanismi dinamici di sperimentazione e contaminazione continua tra scuola, impresa e policy maker, con l’obiettivo di allineare costantemente il sistema educativo alle discipline emergenti che nascono dall’evoluzione del contesto esterno. L’integrazione di queste nuove discipline aiuta nell’identificare attitudini e scelte individuali, supportando l’orientamento verso un futuro occupazionale in linea con i trend del mercato del lavoro. La scuola abilitante ha obiettivi importanti, quali: supporto orientativo, formazione continua, valorizzazione delle diversità, ambiti dove JA Italia ha una forte leadership quale connettore principale fra mondo della scuola e lavoro.