Svolgere un periodo di tirocinio all’estero è un’esperienza che permette di maturare molte esperienze preziose oltre a competenze che possono essere spese facilmente nel mondo del lavoro, anche in altri Paesi.

Purtroppo può essere difficile all’inizio trovare occasioni all’estero dove svolgere periodi di lavoro.

Come trovare Internship all’estero

La scuola mette a disposizione periodi di alternanza scuola lavoro (stage) che permettono agli studenti delle superiori di spendere del tempo del corso di studio all’interno di aziende, per sviluppare competenze pratiche in linea con la formazione ricevuta. Si possono svolgere periodi di stage anche dopo il conseguimento del diploma, grazie a programmi come l’Erasmus che hanno lo scopo di incentivare i periodi di studio all’estero.

I tirocini possono essere curriculari (ovvero funzionali a ottenere crediti per il corso di studi) oppure extracurriculari (fuori dal percorso di studi universitari) ad esempio nell’ambito di politiche attive del lavoro per disoccupati.

Per trovare delle internship all’estero ragionevolmente avrai bisogno di preparare vari documenti per proporti alle future aziende ospitanti quali:

una lettera di presentazione

la certificazione delle competenze linguistiche

il portafoglio Europass (comprende tra gli altri il Curriculum Europass, il Passaporto delle lingue ed Europass mobilità)

Anche se la fuori ci sono molte opportunità di tirocini all’estero che ti attendono, devi assicurarti di muoverti per tempo per trovare un’occasione che faccia al caso tuo.

Prima di tutto, assicurati di verificare:

se sei in grado di sostenerti economicamente durante un periodi di lavoro all’estero (in genere non sono previste retribuzioni ma eventualmente rimborsi spese o borse di studio)

se hai una conoscenza della lingua sufficiente per cavartela sul posto

se hai già un’idea delle difficoltà pratiche che dovrai affrontare (specialmente se è la prima volta che ti trasferisci all’estero)

Devi provvedere inoltre a trovare delle aziende potenzialmente interessate a ricevere studenti di altri Paesi, quindi sottoporre la tua autocandidatura a quelle che reputi fare al caso tuo. Devi decidere anche se orientarti a un’azienda di grandi o di piccole dimensioni: nelle imprese più piccole è più facile conoscere un gran numero di aspetti della realtà locale; nelle imprese più grandi probabilmente finirai per specializzarti in un dato ambito sviluppando competenze approfondite in un dato ambito.

Il programma Erasmus è sicuramente una delle scelte più indicate per gli studenti che intendono trovare opportunità di tirocinio all’estero. Le associazioni studentesche internazionali come l’AIESEC possono aiutare a organizzarsi per superare le difficoltà più comuni quando si pensa di lavorare all’estero. Il Programma Your First Eures Job aiuta i giovani tra i 18 e i 35 anni a trovare opportunità di stage e tirocini all’estero.

Il Programma Leonardo si rivolge a tirocinanti attuali o futuri, laureati, lavoratori dipendenti e autonomi e persone in cerca di lavoro all’estero. Coloro che intendono partecipare devono presentare domanda attraverso un’organizzazione del proprio Stato membro (come un’università).

Inoltre le istituzioni come le Nazioni Unite e l’Unione Europea possono mettere a disposizione delle opportunità di stage retribuiti a laureati e studenti.

Dove trovare occasioni di tirocinio all’estero

Vi sono diversi siti attraverso i quali possiamo individuare delle occasioni interessanti per svolgere degli stage all’estero: