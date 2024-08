Giurisprudenza, guida al corso di laurea

Il mondo della Giurisprudenza è ampio e complesso, un mondo che affascina e intimorisce allo stesso tempo. Però offre una vasta opportunità di sbocchi lavorativi, per chi vuole percorrere la strada dello studio della Giurisprudenza. Troviamo tante figure professionali, come avvocati, magistrati o notai, con lo stesso percorso alle spalle, ma diversa specializzazione. E potremmo continuare con consulenti legali, funzionari pubblici, docenti universitari o addirittura giornalisti, queste sono solamente alcune delle tante professioni che offre lo studio alla facoltà di Giurisprudenza, un mondo in continua evoluzione.

Se sei attratto dal mondo del diritto, delle leggi e della giustizia, allora la facoltà di Giurisprudenza potrebbe essere il percorso che fa per te! In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni sul corso di laurea.

Il corso di Studi in Giurisprudenza

Il corso di Laurea in Giurisprudenza è a ciclo magistrale unico, dura 5 anni e fornisce una solida base teorica e pratica su tutto il campo del diritto. Famoso per essere un percorso di studi che richiede impegno e motivazione, ma che poi fornisce soddisfazioni e gratificazioni.

Nei primi anni di studio affronterai tante materie fondamentali riguardo i diritti legali ai cittadini, imparerai a conoscere la legge ed applicarla nel mondo reale. Le materie principali che incontrerai saranno:

Diritto privato , dove studierai le norme che regolano i rapporti tra i cittadini.

, dove studierai le norme che regolano i rapporti tra i cittadini. Diritto pubblico , dove studierai invece le norme che regolano i rapporti tra Stato e cittadini.

, dove studierai invece le norme che regolano i rapporti tra Stato e cittadini. Diritto penale , qui apprenderai quali procedure penali esistono e come applicarle.

, qui apprenderai quali procedure penali esistono e come applicarle. Diritto amministrativo , è una branca che studia la regolamentazione dell’attività della pubblica amministrazione.

, è una branca che studia la regolamentazione dell’attività della pubblica amministrazione. Diritto commerciale , imparerai le regole e norme che dirigono il mercato e le attività di impresa.

, imparerai le regole e norme che dirigono il mercato e le attività di impresa. Diritto del lavoro , studierai le leggi e norme che vigono nel mondo del lavoro.

, studierai le leggi e norme che vigono nel mondo del lavoro. Diritto Internazionale, per aspirare a figure professionali in ambiti internazionali e studiare le leggi che regolano i rapporti tra gli Stati e le organizzazioni internazionali.

Durante gli ultimi anni di studio, invece, dovrai scegliere tra diverse materie di indirizzo che ti daranno la possibilità di approfondire le conoscenze e specializzarti in determinate aree del diritto. Tra le più comuni troviamo:

Diritto Tributario , per lavorare in ambiti di consulenze tributarie.

, per lavorare in ambiti di consulenze tributarie. Diritto Penale dell’Economia , che comprende l’analisi dei reati economici.

, che comprende l’analisi dei reati economici. Diritto dell’Informatica , per lavorare nell’informatica e studiare le norme che regolano l’utilizzo di quest’ultima.

, per lavorare nell’informatica e studiare le norme che regolano l’utilizzo di quest’ultima. Diritto Ambientale , per tutelare l’ambiente.

, per tutelare l’ambiente. Diritto Sportivo, dove studierai le norme e leggi che regolano il mondo dello sport.

Come accedere al corso di laurea?

L’accesso al corso di laurea in Giurisprudenza è solitamente a numero aperto. Però solitamente gli atenei utilizzano un test di ingresso per valutare le competenze dei candidati, il TOLC-SU.

Il TOLC-SU è il test più utilizzato dalle università per il test valutativo. È un test erogato dalla piattaforma CISIA, azienda specializzata in sviluppo di test.

Il TOLC-SU è composto da 50 quesiti a risposta multipla, suddiviso in tre aree:

Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, 30 domande

Conoscenze e competenze acquisite durante gli studi, 10 domande

Ragionamento logico, 10 domande

Verranno messi a disposizione 1 ora e 40 minuti per completare il test. Sarà compito del candidato regolare quindi il tempo a disposizione in tutte e tre le aree disciplinari. Per far sì che tu passi il TOLC-SU è necessario ottenere un punteggio minimo di 23,5 e almeno 12,5 nella sezione “Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana”.

Preparati al test di Giurisprudenza sul nostro sito!

La preparazione a questo test è fondamentale. Seppur non sia un test di ammissione selettivo, dovrai dare il massimo ed accedere senza nessun debito, che potrebbero compromettere lo studio durante il tuo primo anno universitario.

Sulla nostra pagina dei test di ammissione, forniamo una simulazione gratuita per il TOLC-SU, svolgerla sarà fondamentale per la tua preparazione all’esame. In questo modo potrai allenarti ed aumentare le possibilità di passare l’esame senza problemi. In più avrai la possibilità di familiarizzare con la struttura del test, identificare i tuoi punti deboli e monitorare i tuoi progressi.

La facoltà di Giurisprudenza è un corso di studi impegnativo, ma ricco di soddisfazioni. Non perdere l’occasione di prepararti al meglio per questa prova. Inizia a prepararti con la nostra simulazione d’esame!