Giubileo 2025. Date ed eventi principali

Roma si prepara ad accogliere il mondo per un evento di portata globale, il Giubileo 2025. Un anno di grazia e riconciliazione, un anno dove chiunque ha la possibilità di rinnovarsi spiritualmente ed ottenere l’indulgenza plenaria.

Giubileo 2025, cos’è questo evento?

Il Giubileo, o Anno Santo, è un evento Cattolico che affonda le sue origini nel Vecchio Testamento. Infatti, nella tradizione ebraica, ogni 50 anni si celebrava un anno di riposo di commemorazione e di liberazione, in cui i debiti venivano estinti e gli schiavi liberati. La Chiesa Cattolica ha ereditato questa usanza, trasformandola in un momento per la redenzione. Durante l’Anno Santo, i fedeli hanno infatti la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria, ossia la remissione di tutti i peccati commessi.

Il primo Giubileo fu indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Inizialmente questa celebrazione avveniva ogni 100 anni, ma nel corso del tempo si decise di modificare la cadenza arrivando ad un intervallo di 25 anni.

L’Anno Santo avrà inizio il 24 dicembre 2024, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano. Questo gesto simbolico rappresenta l’accesso alla grazia ed al perdono.

Durante tutta la durata del Giubileo 2025, Roma sarà animata da molti eventi e celebrazioni, alle quali i fedeli potranno partecipare. Tra i più importanti abbiamo:

Apertura delle Porte Sante . Oltre alla Basilica di San Pietro verranno aperte altre tre porte delle basiliche Papali di Roma: San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore.

. Oltre alla Basilica di San Pietro verranno aperte altre tre porte delle basiliche Papali di Roma: San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore. Giubilei dedicati a diverse categorie di fedeli . Durante l’anno saranno organizzati Giubilei specifici dedicati a giovani, famiglie, ammalati, lavoratori, detenuti e migranti.

. Durante l’anno saranno organizzati Giubilei specifici dedicati a giovani, famiglie, ammalati, lavoratori, detenuti e migranti. Eventi culturali e spirituali. In tutta Roma verranno pianificati concerti, mostre e pellegrinaggi ai quali chiunque potrà partecipare.

Il Giubileo 2025 presenta una novità, ossia l’apertura di una quinta Porta Santa straordinaria, che si trova nel carcere di Rebibbia a Roma. Questo gesto è opera di Papa Francesco, scelto per voler dare un segno di vicinanza e speranza a tutti i detenuti e dimostrare che l’indulgenza plenaria è accessibile a tutti i fedeli.

L’Anno Santo si conclude poi il 6 gennaio 2026, giorno dell’Epifania, con la chiusura della Porta Santa.

Come partecipare al Giubileo 2025

Per poter partecipare al Giubileo 2025 e ricevere l’indulgenza plenaria, i fedeli dovranno rispettare alcuni passaggi fondamentali per la religione, tra cui:

Confessarsi , dove si avrà il diritto al sacramento della Riconciliazione ed il perdono dei peccati.

, dove si avrà il diritto al sacramento della Riconciliazione ed il perdono dei peccati. Fare la comunione , partecipando alla Santa Messa e ricevere l’Eucaristia.

, partecipando alla Santa Messa e ricevere l’Eucaristia. Recitare il Padre Nostro, l’Ave Maria e il Gloria al Padre.

Visitare le Basiliche Giubilari , ossia le Basiliche con Porte Sante oppure un’altra chiesa designata come luogo giubilare.

, ossia le Basiliche con Porte Sante oppure un’altra chiesa designata come luogo giubilare. Partecipare alle Sante Celebrazioni , come la Liturgia delle Ore o la Via Crucis.

, come la Liturgia delle Ore o la Via Crucis. Compiere opere di misericordia, che comprendono carità e solidarietà verso il prossimo.

Per tutti i fedeli che non avranno l’opportunità di recarsi a Roma, sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria attraverso la preghiera e la partecipazione a distanza delle celebrazioni.

Un evento di grande importanza per la Chiesa Cattolica

Il Giubileo 2025 è un evento importantissimo per la Chiesa Cattolica ed il mondo intero. È una perfetta occasione in cui possiamo ritrovare la fede, riscoprire la bellezza della misericordia e comprendere l’importanza della speranza.

Se sei interessato a partecipare puoi trovare ulteriori informazioni sui siti ufficiali del Giubileo.