Esperienza di lavoro all’estero: le opportunità dell’UniCredit

Il mercato del lavoro sta diventando sempre più internazionale, soprattutto se si parla di determinati settori. Questo è uno dei tanti motivi per il quale un’esperienza di lavoro all’estero potrebbe essere valutata in modo molto positivo da un eventuale datore di lavoro.

Tuttavia, non è facile intraprendere un’esperienza lavorativa all’estero, soprattutto se non si ha esperienza nel settore di riferimento. Una buona occasione per entrare nel mondo del lavoro, anche senza esperienza, potrebbe essere quella di frequentare uno stage lavorativo.

Ma come trovare tirocini all’estero affidabili?

Ci sono in realtà molte opportunità di borse di stage per fare esperienza all’estero. Oggi, ad esempio, vedremo quelle offerte dall’Unicredit.

Le opportunità di stage dell’International Internship Program

L’UniCredit Foundation, attraverso l’International Internship Program, dà l’opportunità agli studenti universitari più meritevoli di intraprendere un’esperienza di lavoro all’estero.

La Fondazione, infatti, prevede la distribuzione di massimo 74 premi per svolgere tirocini curriculari della durata di 3/6 mesi sia in Italia che nei paesi europei aderenti al progetto.

Gli studenti scelti riceveranno una borsa di stage del valore di 700 € per ogni mese in cui svolgeranno il tirocinio. Inoltre, verranno accreditai fino a 1.000 € per coprire le spese di un eventuale viaggio.

Chi può richiedere la borsa di stage

Possono fare richiesta per le borse di stage dell’UniCredit Foundation tutti gli studenti universitari che hanno intenzione di fare un’esperienza di lavoro all’estero.

I requisiti sono:

essere iscritto al secondo anno di corso di qualsiasi ateneo italiano o estero e avere degli eccellenti risultati accademici;

e avere degli eccellenti risultati accademici; frequentare un corso nel campo dell’economia, della finanza, del management, di matematica, di ingegneria, informatica, scienze sociali o giurisprudenza;

essere in possesso di tanta determinazione, spirito di squadra e buone capacità analitiche e interpersonali.

Le opportunità disponibili per la tua esperienza di lavoro all’estero

Per svolgere la tua esperienza di lavoro all’estero, l’International Internship Program offre la possibilità di fare esperienza in uno dei seguenti Paesi:

Austria;

Bosnia Erzegovina (Mostar o Banja Luka);

Serbia;

Romania.

In base alla tua scelta avrai l’opportunità di svolgere diverse mansioni e di sviluppare la tua esperienza in vari ambiti e ruoli.

Per maggiori informazioni sul percorso che vi aspetta vi consigliamo di consultare le pagine dedicate sul portale.

Come candidarsi per la propria esperienza di stage all’estero

All’interno delle pagine di ogni programma troverete le modalità per eseguire la candidatura.

Dopo aver inviato la domanda, alla scadenza del bando inizierà un processo di selezione previsto da ogni direttiva locale.

Per quanto riguarda la scadenza, tenete presente che queste sono opportunità disponibili per l’anno 2022. Perciò vi consigliamo di fare domanda il prima possibile.

Prima di candidarvi, vi consigliamo di leggere con attenzione i requisiti per la partecipazione a ogni programma e scegliere il profilo professionale che si addice di più alle vostre competenze.

In bocca al lupo per la selezione!