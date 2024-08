Economia, guida al corso di Laurea Triennale

La laurea in Economia sforna professionisti adattabili in una vasta gamma di settori lavorativi, passando dalle aziende private alle istituzioni pubbliche e via dicendo. Ma cosa si studia esattamente durante il corso di laurea triennale in Economia?

L’Economia è una scienza sociale che va a studiare il comportamento dell’uomo relativamente ai fenomeni di produzione, acquisto, vendita e consumo di beni e servizi. Un professionista laureato in Economia, infatti, analizza i mercati e le tendenze, al fine di comprendere le dinamiche con le quali il mercato si muove e risolvere eventuali problemi. Ma, oltre alle analisi numeriche e statistiche, c’è bisogno di una spiccata capacità nel problem-solving, pensiero critico e comunicazione efficace per svolgere il lavoro al meglio e contraddistinguersi nel settore.

Il percorso formativo della Laurea Triennale in Economia

Il corso di Laurea Triennale in Economia (L-33) ti fornirà della base teoria e pratica delle discipline economiche e manageriali. Durante questo percorso, della durata di tre anni, imparerai a comprendere come funzionano i mercati e come muoverti al loro interno. Le lezioni si concentreranno su tutti gli aspetti importanti dell’economia di un’azienda e di un paese, sviluppando tecniche analitiche, di problem-solving e comunicative.

Tra le materie più importanti che troverai durante il corso troverai:

Microeconomia e Macroeconomia : due materie che ti insegneranno i principi fondamentali dell’economia e come i mercati funzionano.

: due materie che ti insegneranno i principi fondamentali dell’economia e come i mercati funzionano. Statistica : imparerai a raccogliere ed analizzare i dati tramite strumenti e software specifici.

: imparerai a raccogliere ed analizzare i dati tramite strumenti e software specifici. Diritto : per lo studio dei diritti commerciali e del lavoro, al fine di poter operare liberamente nel tuo settore.

: per lo studio dei diritti commerciali e del lavoro, al fine di poter operare liberamente nel tuo settore. Matematica per l’Economia : dovrai imparare le nozioni matematiche principali per analizzare i fenomeni economici.

: dovrai imparare le nozioni matematiche principali per analizzare i fenomeni economici. Economia Aziendale e Politica : in queste due materie dovrai approfondire la conoscenza sul funzionamento aziendale ed analizzare le teorie economiche e le implicazioni nella politica.

: in queste due materie dovrai approfondire la conoscenza sul funzionamento aziendale ed analizzare le teorie economiche e le implicazioni nella politica. Storia dell’Economia: dove studierai l’evoluzione del sistema economico nel corso degli anni.

Come accedere al corso di studi?

Solitamente l’accesso ai corsi di laurea in Economia è a numero programmato locale, ciò significa che il test è selettivo e per accedere dovrai ottenere un punteggio tale da essere tra i migliori che lo hanno svolto. Il test più utilizzato nelle università per accedere alla facoltà è il TOLC-E.

Il TOLC è una piattaforma di test online, sviluppati da CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), utilizzato da molte università per l’ammissione ai corsi.

Il TOLC-E, utilizzato esclusivamente per l’accesso alla facoltà di Economia, è composto da 36 quesiti da svolgere in 1 ora e 30 minuti, suddivisi in:

Matematica 13 quesiti, 30 minuti.

Logica 13 quesiti, 30 minuti.

Comprensione Verbale 10 quesiti, 30 minuti.

Al termine di queste sezioni, avrai la possibilità di svolgere una quarta sezione, quella di inglese composta da 30 domande ma non obbligatorie.

Come prepararsi al TOLC-E

Per prepararti nel migliore dei modi al TOLC-E dovrai ripassare i concetti chiave che ti verranno richiesti. Tra le materie in sede d’esame potrai trovare:

Matematica: algebra, geometria, analisi matematica.

Logica: problem-solving, logica predicativa e proposizionale.

Comprensione Verbale: analisi del test e grammaticale.

Inglese (facoltativo): grammatica, comprensione del testo e lessico.

Oltre allo studio teorico, un ottimo metodo per superare con successo l’esame TOLC-E è quello di esercitarti con le simulazioni online. Queste ti daranno la possibilità di familiarizzare con il test ed identificare i tuoi punti deboli. Svolgendo infatti più volte le simulazioni, potrai monitorare il tuo livello ed i tuoi progressi, concentrandoti sulle parti nelle quali dimostri carenze

Svolgi il TOLC-E oppure la simulazione del Test di Economia.

La Laurea in Economia ti offre un percorso unico

Il percorso formativo che intraprenderai per guadagnarti la Laurea in Economia ti aprirà le porte ad una marea di opportunità professionali, dal settore pubblico a quello privato. Se la tua passione è l’economia, marketing e finanza, allora il percorso in Economia potrebbe essere quello più adatto a te!

Preparati al meglio con le nostre simulazioni (TOLC-E, test Economia) per prepararti alla selezione al corso di studi. Ricorda che ogni ateneo ha date e scadenze differenti, quindi la cosa migliore è quella di rimanere sempre informati su l’ateneo di interesse.

In bocca al lupo per il tuo percorso: