Un corso di lingua seguito all’estero è un’esperienza in grado di arricchire il tuo curriculum, di farti entrare a contatto con culture diverse e di sviluppare conoscenze pratiche in grado di agevolare la tua entrata nel mondo del lavoro, anche in altri Paesi.

Perché imparare il russo

Studiare la lingua russa è un obiettivo che ti apre le porte del lavoro nel Paese più grande del pianeta. Le difficoltà percepite all’inizio spesso sembrano insormontabili, ma con la passione e una buona organizzazione è possibile superare questi ostacoli.

Un semestre o anno accademico di studio in Russia ti permette di perfezionare le tue competenze linguistiche e di sviluppare delle competenze niente affatto comuni, che ti metteranno in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza in cerca di lavoro.

In ogni caso è possibile imparare la lingua in un anno di sostegno linguistico prima di iscriversi a un’università russa. Le università russe accettano per i corsi regolari gli studenti stranieri fino ai 28 anni. Grazie agli accordi bilaterali e a una politica di maggiore apertura da parte degli istituti, ora le opportunità di studio in Russia si sono moltiplicate.

Come studiare in Russia

Per studiare in Russia occorre inviare i dossier di candidatura entro la prima metà di luglio per le facoltà tecniche ed entro aprile per le altre. Ci sono circa 800 università russe che ospitano qualcosa come 245.000 studenti stranieri.

Devi sapere che il sistema di studi russo è diverso da quello che conosciamo. Il percorso accademico è composto da:

laurea quadriennale base (bakalavra)

laurea quinquennale nel magistrale

master europeo biennale (magistr)

dottorato dopo 9 anni di studio (kandidat naouk)

Dove studiare in Russia?

Gli istituti universitari russi sono 818, di cui le università pubbliche sono 502, i centri di ricerca federali sono 10 e di ricerca nazionale sono 29), le università private sono 316.

Tra le università più prestigiose tra le quali studiare il russo madrelingua abbiamo le università di Mosca, Novosibirsk e San Pietroburgo la cui qualità dell’insegnamento è piuttosto apprezzata.

I professori della Statale di San Pietroburgo sono noti per essere molto rigorosi, ma anche molto competenti!

Tra le scuole russe degne di nota per apprendere la lingua si distinguono la Business School di San Pietroburgo che fa parte del network europeo CEMS, Community of European Management School, la Scuola delle Relazioni Internazionali di Mosca (MGIMO) e l’Università Politecnica di Tomsk.

Quanto costa studiare in Russia?

Il costo dello studio presso un istituto privato in Russia oscillano tra gli 800 euro e gli 8.000 euro. Ovviamente bisogna tenere conto del costo elevato degli affitti per gli studenti stranieri, per cui si può anche considerare le residenze universitarie per risparmiare qualcosa.