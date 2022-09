Come studiare in Germania: le borse di studio del DAAD

Studiare in Germania è il sogno di molti studenti in tutto il mondo. Essa ospita alcune delle migliori università del mondo e presenta grandi opportunità di fare carriera in tutti i settori, soprattutto in quelli della sanità, dell’ingegneria e dell’IT. Ma come studiare in Germania?

È vero che le tasse universitarie, in Germania, sono quasi inesistenti. Tuttavia, è altrettanto vero che il costo della vita, soprattutto in città come Berlino ad esempio, può essere molto alto. Ecco perché sarebbe utile valutare l’opzione di partire con un borsa di studio.

Vediamo quali sono le opportunità della DAAD.

Come studiare in Germania: in cosa consiste l’offerta

Il DAAD (Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico) mette a disposizione agli studenti di tutti i settori di continuare il proprio percorso di studio in Germania. Il suo scopo è proprio quello di favorire lo scambio di studenti tra Italia e Germania.

La borsa di studio prevede un consistente aiuto per conseguire una laurea magistrale o per intraprendere un percorso post-laurea. Essa dà la possibilità di conseguire un titolo di studio sia in un’università pubblica o privata tedesca sia presso l’ateneo di origine. In quest’ultimo caso, ovviamente, gli esami sostenuti in Germania devono essere riconosciuti dall’università italiana di riferimento.

Quali sono i requisiti per fare domanda

La borsa di studio è rivolta a tutti gli studenti che hanno conseguito un titolo di laurea triennale da non più di sei anni dalla scadenza del bando.

Non ci sono limiti di età per partecipare alla selezione e possono candidarsi anche gli studenti non italiani ma che studiano in Italia da almeno un anno.

È da tener presente che al momento dell’erogazione della borsa di studio, il candidato deve essere già stato ammesso nell’università tedesca.

Importo e durata della borsa di studio

La borsa di studio del DAAD avrà un valore di 861 euro al mese. Prevedrà, inoltre, l’assicurazione sanitarie e una somma per ricoprire i costi di viaggio.

Inoltre, gli studenti che fanno parte dei Paesi aderenti alla DAC (Italia inclusa) potranno ricevere una somma una tantum di 460 euro per le spese di alloggio. Per gli studenti dei Paesi fuori DAC, il valore di questo importo sarà pari, invece, a 260 euro.

In determinati casi, alcuni studenti potranno beneficiare di altri come:

quelli che mirano a coprire (anche parzialmente) l’affitto mensile;

assegno mensile per i famigliari al seguito;

nel caso di disabilità o malattie croniche, copertura di alcune spese che derivano da tali malattie.

La borsa di studio del DAAD potrà anche ricoprire

i costi per i corsi online di lingua dopo aver ricevuto la lettera di ammissione da parte di un’università tedesca;

eventuali spese per un corso di lingua tedesca;

la quota per un TestDaF sostenuto dopo la ricezione della lettera di ammissione.

La borsa di studio non coprirà le spese relative alle tasse universitarie che, in ogni caso, in Germania sono piuttosto basse.

Come fare domanda e criteri di selezione

La domanda per la borsa di studio del DAAD dovrà essere presentata entro il 1 dicembre. Per candidarsi bisogna seguire le procedure illustrate sul sito dedicato. Qui potrete anche approfondire tutte le informazioni riguardanti la borsa di studio.

Per presentare la domanda sarà necessario allegare:

lettera motivazionale;

descrizione di eventuali impegni extracurriculari.

La selezione avverrà in base a determinati criteri come:

risultati accademici;

corso di studio;

conoscenza della lingua utilizzata per seguire i corsi nell’università tedesca;

eventuali tirocini ed esperienze lavorative.

Per altre informazioni su ciò che c’è da sapere per studiare in Germania, vi consigliamo di contattare il nostro articolo!