Come diventare prof. di Educazione Fisica

Come si diventa professori di educazione fisica? Per fare il professore di educazione fisica bisogna intraprendere gli studi universitari corretti e bisogna iscriversi a “Scienze Motorie”. La laurea per diventare professore di educazione fisica prevede un piano dedicato a discipline sportive, dal punto di vista teorico e pratico. Il corso di laurea in Scienze Motorie forma professionisti competenti nell’ambito del mantenimento e del miglioramento della salute dell’uomo.

Dopo la prima laurea triennale è necessario procedere con la Laurea Magistrale delle classi LM-47 -Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie, LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate o LM-68 Scienze e Tecniche dello Sport.

Una volta conseguita la laurea in Scienze Motorie, per diventare professore di educazione fisica bisognerà concludere un concorso e iscriversi in graduatoria. Prima di tutto, però, bisogna ottenere 24 cfu in discipline antro-psico-pedagogiche. Il passo successivo è il Percorso Fit (Formazione Iniziale e Tirocinio) che permetterà di prendere la nomina.

Bisognerà attendere l’uscita del Bando per accedere all’insegnamento (ogni due anni è prevista l’uscita del bando). Superate tutte le prove concorsuali avrai ottenuto la tua abilitazione all’insegnamento.

Il salario dei professori di educazione fisica neo iscritti in ruolo parte da un minimo di circa 1.250 € per poi arrivare ad un massimo di 1.900€. L’aumento dello stipendio dipende a sua volta dall’anzianità del mestiere e aumenta in media ogni 5 anni a seguito degli avanzamenti di carriera

Ma con la laurea in scienze Motorie può diventare insegnante di Scienze motorie, ma anche Preparatore fisico, Operatore in palestre società o centri sportivi, mediatore nella prevenzione del rischio per la salute, Operatore dell’informazione tecnico-sportiva, Organizzatore di attività per il tempo libero.