Apprendistato duale, Enel ed Università dell’Aquila

La domanda di ingegneri qualificati e con competenze è ora più alta che mai in Italia, con l’intento di sviluppare al meglio possibile le tecnologie che abbiamo accresce l’esigenza di dare vita ad una nuova generazione di specialisti del settore. Enel Italia e l’Università dell’Aquila, a seguito di una collaborazione, hanno dato vita ad un programma innovativo: l’Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca.



Il corso formativo è mirato agli studenti del secondo anno di Ingegneria Elettrica, fornendo un approccio al corso sia teorico, con le lezioni in aula, che pratico, seguendo un tirocinio presso l’Enel. In tal modo gli studenti avranno la possibilità di impadronirsi di concetti teorici e metterli in atto in un contesto lavorativo, creando una base di esperienza sul pratico parallela allo studio teorico. L’Apprendistato Duale di Alta Formazione e Ricerca di Enel quindi ha il compito di munire gli studenti di una formazione allineata con le esigenze richieste dal settore elettrico ed, allo stesso tempo, intraprendere un percorso lavorativo con nuove possibilità di crescita. Pensi di avere le qualità per intraprendere la strada da ingegnere? Prova le tue competenze con i nostri test gratuiti!

Curriculum dedicato all’Energia

Il percorso di apprendistato include un curriculum denominato ‘Energia’, che unisce la formazione tradizionale appresa in ambito universitario, con quella lavorativa dell’attuale settore energetico. Nel programma troviamo contenuti specifici, che si concentrano sulle aree attualmente più in via di sviluppo;

Transizione energetica: dove gli studenti apprenderanno i processi di decarbonizzazione dei sistemi energetici, come le energie rinnovabili.

Digitalizzazione: gli studenti avranno la possibilità di apprendere nuove competenze riguardo lo sviluppo digitale nel settore, con particolare focus su IoT (Internet of Things) e la tecnologia blockchain , con lo scopo di avere una gestione più intelligente delle risorse energetiche.

Reti elettriche intelligenti: gli studenti avranno il compito di integrare e gestire le fonti di energia rinnovabili tramite l'utilizzo di reti elettriche intelligenti.

Apprendistato presso Enel

Durante il tirocinio gli studenti verranno affiancati da dei tutors per tutto il percorso, aiutandoli a contribuire a progetti reali e concreti, dando l’opportunità di acquisire un‘esperienza lavorativa preziosa e concetti chiave. Difatti durante il percorso gli apprendisti svilupperanno capacità di problem-solving, essenziale per raggiungere il successo, acquisizione di familiarità con tecnologie e procedimenti utilizzati da Enel e la capacità di costruire una rete di contatti interna all’azienda, per aprirsi all’opportunità lavorativa.

Al termine del programma gli studenti avranno la capacità e competenze per inserirsi nel mondo del lavoro, con l’opportunità di potersi candidare ad una posizione di lavoro nella stessa Enel, oppure in altre aziende del settore energetico.

Le candidature per l’accesso 2024/2025 sono aperte dal 3 maggio 2024 al 30 giugno 2024, per trovare le modalità di accesso sarà sufficiente consultare il bando. L’Apprendistato di Alta Formazione fornisce una grande opportunità di sviluppo per il nostro paese, preoccupandosi della formazione e il sostegno di nuovi lavoratori e di accrescimento nel settore energetico.