Alla LINK arriva Scienze della Formazione Primaria

LINK Campus University ha attivato per l’anno accademico 2023/2024 il corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis). I posti complessivi a disposizione sono 460 (come da D.M. 1027 del 4 agosto 2023).

Insegnare a scuola primaria è il sogno di tanti giovani studenti che si avviano verso la carriera lavorativa. Il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria è abilitante all’insegnamento, ciò significa che già dopo la laurea sarà possibile accedere all’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia.

È una grande novità quella che arriva da Città di Castello (PG), sede della LINK e luogo in cui si svolgeranno le lezioni. L’apertura a questo ambito corso di Laurea nella città umbra, al quale per accedervi è necessario superare una prova selettiva che si svolgerà il 20 settembre 2023 alle ore 11,00. La partecipazione alla prova selettiva è gratuita. Ma vediamo attentamente il bando di concorso.

Il bando della LINK per Scienze della Formazione Primaria

Posti a concorso

I posti a disposizione sono 460 presso la sede di Città di Castello, dove si svolgeranno le lezioni in presenza. Di cui:

440 posti riservati a cittadini dell’Unione Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia;

20 posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla prova di ammissione: i cittadini dell’Unione Europea, i cittadini extra Unione Europea residenti in

Italia e i cittadini extra Unione Europea residenti all’estero.

Per l’ammissione alla prova è necessario possedere un diploma di scuola superiore di secondo grado, conseguito in Italia o all’Estero.

La domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre

le ore 09.00 del 18/09/2023 esclusivamente attraverso la procedura online presente al seguente indirizzo internet

secondo le modalità riportate. Il candidato deve accedere a PICA, effettuare una nuova registrazione e procedere la richiesta di partecipazione. È obbligatorio allegare i documenti richiesti in fase di registrazione e conservare le credenziali di accesso.

La prova

La prova di ammissione avrà luogo il giorno 20 settembre 2023 alle ore 11.00. La sede di svolgimento della prova e l’orario e le modalità di svolgimento delle procedure di identificazione e di ingresso in aula, saranno resi noti almeno cinque giorni prima delle prove

mediante pubblicazione sul sito dell’Università degli Studi “Link Campus University”, alla seguente pagina.

I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per “studio” e del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda la struttura della prova, questa sarà così composta:

quaranta (40) quesiti di competenza linguistica e ragionamento logico;

venti (20) quesiti di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

venti (20) quesiti di cultura matematico-scientifica.

Il tempo a disposizione sarà di 150 minuti e la valutazione della domanda sarà 1 punto per ogni risposta corretta e 0 per quelle sbagliate o omesse, quindi non sono previste delle penalità.

Le graduatorie, una per gli studenti stranieri e l’altra per quelli italiani, saranno poi pubblicate sul sito LINK.