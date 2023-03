Studiare in una città come Milano è il sogno di tanti giovani e l’Università Bicocca è tra le mete prescelte da tantissimi studenti provenienti da tutta Italia. L’Ateneo è relativamente molto giovane, quest’anno ha compiuti 25 anni di attività, ma ha all’attivo numerosi corsi di laurea, master e scuole di specializzazione da far invidia agli Atenei più senior. Sorge così nel 1993 nell’aria urbana del quartiere Bicocca un nuovo polo universitario dell’università di Milano, divenendo poi Ateneo autonomo nel 1999.

Progettata su ventuno edifici questi sono tutti localizzati nel quartiere omonimo Bicocca, tranne per la sede della facoltà di Medicina e Chirurgia che si trova a Monza nei pressi del polo ospedaliero universitario Ospedale San Gerardo.

L’università Bicocca dall’alto

I corsi di laurea dell’Università di Milano – Bicocca

Questo Ateneo si caratterizza per essere multidisciplinare, con la missione di formare professionisti in diversi campi:

Per ogni facoltà è possibile frequentare corsi di laurea triennali e magistrali o a ciclo unico. Come per le altre università, l’ammissione ai corsi di laurea è programmata e prevede un test di ingresso.

Post laurea

Presso l’Ateneo di Bicocca non manca la formazione post laurea con master, scuole di perfezionamento e di formazione. Per ogni settore disciplinare sono previsti dei corsi post laurea ad hoc, per formare al meglio i professionisti del futuro.

Inoltre, è possibile intraprendere il percorso per il dottorato di ricerca. Al momento l’università Bicocca ha all’attivo 700 dottorandi e dottorati, la peculiarità del dottorato di ricerca presso questo Ateneo è la loro vicinanze con il mondo del lavoro, infatti il 30% dei percorsi di dottorato dei corsi di di studio in scienze umane, naturali, mediche, economiche e giuridiche dell’ Ateneo è volto a sviluppare progetti di ricerca in sinergia con le imprese.

In Bicocca non mancano i servizi per gli studenti, la vicinanza con il Centro Commerciale Bicocca Village e alla stazione dei treni Milano Greco rendono il quartiere il posto ideale per gli studenti universitari.