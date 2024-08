Università di Firenze, trampolino per gli esperti in contabilità

L’Università di Firenze diventa un punto di riferimento per la formazione degli esperti in revisione e controllo delle contabilità, con il suo corso di laurea magistrale in Accounting, Auditing e Controllo (AAC). Il percorso di studi, completo ed allineato con le esigenze lavorative, sforna professionisti di successo, che al giorno d’oggi, risultano essenziali per aziende ed organizzazioni.

I risultati del corso AAC dell’Università di Firenze parlano da soli, infatti, il 100% degli studenti è soddisfatto della propria scelta, mentre ben il 90% riesce a trovare occupazione entro un anno. Testimonianza della validità del corso di studi e dell’ottima preparazione a cui sono sottoposti gli iscritti, che riescono a soddisfare il fabbisogno del panorama lavorativo. Tutto ciò è merito anche dell’alta qualità degli insegnamenti e dell’utilizzo di strumenti pratici ed innovativi. L’attenzione alle esigenze degli studenti è un tassello chiave, dando la possibilità di partecipare a numerose attività formative tra cui stage e tirocini.

Il percorso formativo completo e moderno dell’Università di Firenze

Il corso di laurea magistrale AAC dell’Università di Firenze offre un percorso formativo completo e moderno, aggiornato nei minimi dettagli verso i bisogni delle imprese. Infatti, vengono studiati tutti gli aspetti della revisione e controllo della contabilità. Tra le materie principali del corso troviamo:

Controllo di Gestione

Diritto Tributario

Analisi di Bilancio

Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie

Revisione Legale dei Conti

Valutazione d’Azienda

Nella proposta formativa, sin dal primo anno, gli studenti possono partecipare ad attività di laboratorio oppure a tirocini per mettere in pratica le nozioni imparate durante le lezioni teoriche. Il corso di laurea vanta di ben 11 partnerships che danno la possibilità di aderire a alle attività pratiche. Tra queste troviamo: ABC Capital Partners, Banca Cambiano, Centro Studi Enti Locali, Gagliano e Associati, Kpmg, La Marzocco, LCI Lippert Components, Marchesi Frescobaldi, Sistini Grossi e Partners, Studio Vignoli e Uniaudit. Inoltre viene supportato anche dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.

Quali opportunità lavorative la laurea AAC offre?

Gli studenti laureati in Accounting, Auditing e Contabilità dell’Università di Firenze possono contare su un’ampia scelta di sbocchi professionali, sia in Italia che all’estero. Le figure professionali più comuni che sono state registrate tra le scelte degli ex alunni troviamo:

Manager di imprese locali o nazionali : professionisti che si occupano della gestione e controllo delle risorse finanziarie e della pianificazione strategica.

: professionisti che si occupano della gestione e controllo delle risorse finanziarie e della pianificazione strategica. Manager di enti no-profit e imprese del terzo settore : dove gli esperti si occupano della revisione dei conti e fornire la garanzia della trasparenza dell’attività.

: dove gli esperti si occupano della revisione dei conti e fornire la garanzia della trasparenza dell’attività. Consulente e manager nella pubblica amministrazione : dove i lavoratori si occupano della gestione delle risorse pubbliche e la verifica del corretto svolgimento delle mansioni.

: dove i lavoratori si occupano della gestione delle risorse pubbliche e la verifica del corretto svolgimento delle mansioni. Analista finanziario : i professionisti si occupano dell’analisi dei mercati finanziari, della valutazione degli investimenti e della gestione del rischio.

: i professionisti si occupano dell’analisi dei mercati finanziari, della valutazione degli investimenti e della gestione del rischio. Revisore legale dei conti : la revisione legale dei conti è un’attività essenziale e i laureati di AAC sono un’ottima risorsa.

: la revisione legale dei conti è un’attività essenziale e i laureati di AAC sono un’ottima risorsa. Dottore commercialista : questa figura professionale offre servizi di consulenza alle imprese in ambito fiscale.

: questa figura professionale offre servizi di consulenza alle imprese in ambito fiscale. Consulente aziendale: viene offerto supporto alle aziende e società in diverse aree, come la gestione delle risorse umane o l’analisi dei processi aziendali.

L’offerta dell’Università di Firenze potrebbe essere la scelta migliore per te!

Il corso di laurea magistrale in AAC offerto dall’ateneo fiorentino potrebbe essere un’opportunità da non perdere. Sicuramente ad oggi è un pilastro nazionale per quanto riguarda la formazione di professionisti contabili, grazie all’alta qualità formativa.

Se sei interessato a questo ramo lavorativo allora ti consigliamo di completare i nostri test di orientamento facoltà ed attitudinale universitario e potrai capire se sei portato per quest’area di studi!