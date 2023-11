L’Università degli studi di Milano, anche nota come La Statale, è un’università pubblica fondata nel 1923. L’ateneo di Milano è relativamente giovane, in quanto, prima, la città di Milano faceva riferimento all’università di Pavia.

Un Patrimonio Accademico

L’Università degli studi di Milano, vanta una storia ricca, e nel corso dei suoi oltre novant’anni di storia, ha tenuto costantemente uno standard alto nell’istruzione e nella ricerca.

La prima cosa che colpisce subito di questo ateneo, è la vasta gamma di corsi di studio che offre, oltre i 70, come tra la biotecnologia medica, comunicazione e società, economia e management, management e le sue varie varianti e molto altro.

Un’Ambiente Inclusivo ed Accogliente

Ma l’Università degli studi di Milano, è molto più di una serie di corsi. E’ una vera e propria comunità che abbraccia le diversità culturali, infatti gli studenti provenienti da tutto il mondo si ritrovano qui, condividendo idee, culture ed amicizie. Non è solo studio, ma un vero e proprio luogo di ritrovo per i più giovani.

La Sede

Uno dei fattori più sorprendenti di questo ateneo, è la sua posizione ideale. Si trova nel cuore di Milano, dove permette ai ragazzi di vivere al meglio la città, dai musei ai teatri, da ristoranti a negozi di moda e non, e poter partecipare alla vita attiva giovanile. Ed è considerata tra le 100 città universitarie migliori al mondo.

Ricerca e Sviluppo

Come ben si sa, la città di Milano è tra le più avanzate, e di conseguenza ne rispondono le formazioni. Per gli aspiranti ricercatori, l’università infatti, offre opportunità di ricerca a livello mondiale. Gli studenti avranno la possibilità di entrare in contatto con esperti mentori che li guideranno nella loro crescita accademica.

Possiamo tranquillamente affermare che l’Università degli studi di Milano è un luogo in cui le tue ambizioni accademiche possono fiorire.