Milano tra le 100 città universitarie migliori al mondo, è quello che risulta dallo studio della società Qs Quacquarelli Symonds. Questa società ogni anno crea anche l’elenco degli atenei migliori a livello internazionale. Insieme a Milano solo altre due città italiane: Roma e Torino.

Sono state 100 le città universitarie inserite nella classifica con almeno 250mila abitanti e due università presenti nella QS World University Rankings. Torino ha conquistato la 67ª posizione e si è classificata al terzo posto tra le città universitarie italiane, Roma al 56ª e più in alto Milano 53ª. Milano pur restando la prima italiana ha perso cinque posizioni rispetto all’anno scorso, mentre Roma ha guadagnato 18 posizioni.

Il ranking delle città migliori per studiare

La classifica è stata stilata tenendo conto di vari parametri, che vanno dalle tasse universitarie al costo della vita, fino ad arrivare ai prezzi al dettaglio dei corsi. Milano, stando al Qs World University Rankings, è la migliore a livello nazionale per la selezione di università. Ha ben cinque università incluse tra le migliori cento al mondo. La città meneghina, inoltre, è al 21° posto per le opportunità di lavoro offerte ai laureati in città settore’employer activity’. Una bella conferma per Milano, che resta la città universitaria migliore anche con l’aggravante del caro affitti. Un problema tra non trascurare è quello dell’inaccessibilità di Milano, sicuramente una città ideale per gli studenti ma cara sia come costo di vita che di alloggi.

Dando uno sguardo più lontano, a livello mondiale resta la conferma di Londra come la miglior città studentesca, seguita da Tokyo e Seoul, rispettivamente secondo e terzo posto.

La classifica delle città universitarie migliori al mondo

La classifica di Qs Quacquarelli Symonds vede il seguente ordine:

Londra Tokyo Seoul Melbourne Munich Paris Sydney Berlin Zurich Boston

La classifica completa la trovi qui.