L’università Ca’ Foscari di Venezia è un Ateneo statale, fondato nel 1868 è ha sede presso un antico palazzo gotico nel cuore pulsante della laguna. Nata due secoli fa, era la più prestigiosa Scuola a occuparsi dell’istruzione superiore e dell’alta formazione in ambito commerciale, economico e linguistico, si caratterizza per un’attenzione particolare per gli studi internazionali.

Vista sul Canal Grande di Venezia

Percorsi di studio dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia

Le facoltà proposte riguardano per la maggiore le discipline economiche e linguistiche.

– Economia e management

– Lingue e culture

– Scienze e tecnologia

– Arti e discipline umanistiche

– Politiche pubbliche e cambiamenti sociali

– Studi internazionali e globalizzazione

– Conservazione e gestione dei beni culturali

Molti corsi non prevedono i famigerati test di ammissione. Ad esempio il corso di laurea in Scienze ambientali e Informatica non prevedono il test di ammissione, mentre tutti i corsi di Economia sono regolamentati dai test che regolano l’entrata. I test di ammissione sono programmati e prevedono il superamento di un quiz a risposta multipla.

Il fiore all’occhiello dell’Università Ca’ Foscari di Venezia è sicuramente la facoltà di Lingue, in cui è possibile studiare 42 lingue diverse, compresa la LIS la lingua italiana dei segni.

Come per molte altre università italiane, non mancano presso l”università Ca’ Foscari di Venezia i dottorati di ricerca, le scuole di perfezionamento. Come terza missione Ca’ Foscari incentiva l’attività di ricerca applicata, la cooperazione scientifica e culturale fra l’Università, i suoi Dipartimenti, le Istituzioni nazionali, comunitarie o internazionali, e il mercato imprenditoriale

È da sottolineare l’interesse dell’Università verso la Didattica innovata e la digital learning. Con il Teaching & Learning Innovation Center l’Ateneo ha come obiettivo l’ aggregazione all’interno di un unico hub tutte le iniziative relative all’innovazione della didattica, allo sviluppo delle metodologie e degli strumenti per una migliore esperienza di apprendimento e di insegnamento, alla formazione delle competenze trasversali e delle soft skills.