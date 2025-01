Università Bicocca e l’esame virtuale per l’esame di Stato di Infermieristica

L’Università di Milano-Bicocca ha scelto la realtà virtuale per l’Esame di Stato per Infermieri.

I 116 gli studenti hanno sperimentato questo metodo innovativo di valutazione con simulazioni immersive e realistiche, superando i limiti dei tradizionali test.

In occasione della sessione invernale, accanto alla consueta parte teorica con domande a risposta multipla, è stata introdotta una prova tecnico-pratica interamente condotta in realtà virtuale (VR).

Ogni studente si è quindi immerso in un ambiente clinico ad elevata fedeltà con la richiesta di eseguire il posizionamento di un catetere vescicale, con un tempo massimo di 15 minuti. Dopo le spiegazioni iniziali e le prove tecniche preliminari, il cronometro è partito, dando ai candidati la possibilità di completare lo scenario all’interno di un protocollo evidence-based in 24 passaggi standardizzati. Lo scenario clinico in ambiente virtuale è stato sviluppato dal gruppo di docenti, ricercatori, direttori didattici e tutor clinici dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con gli esperti di Selexi Srl, azienda specializzata in sistemi computer-based per test e selezioni concorsuali. Dopo il superamento dell’Esame di Stato, gli studenti hanno discusso la tesi di laurea.

Una prova d’esame immersiva per l’esame di Stato

L’introduzione della realtà virtuale negli esami di Stato per infermieri rappresenta un eccellente esempio di sinergia tra università e impresa, come sottolinea il prof. Davide Ausili: “L’Università Milano-Bicocca crede fortemente nella collaborazione tra mondo accademico e industriale per promuovere ricerca e innovazione”.

La partnership con Selexi, già collaudata in altri contesti come i test d’ingresso per le professioni sanitarie, ha consentito di sviluppare un sistema di valutazione sempre più automatizzato e affidabile. La creazione dello scenario virtuale è stata frutto di un intenso lavoro di squadra tra docenti universitari, esperti clinici e ingegneri informatici di Selexi. “Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’Università di Milano-Bicocca in questa esperienza che rappresenta una assoluta novità in Italia, e che proseguirà anche con il nostro cofinanziamento di una borsa di studio”, dichiara Stefano Bazzini, CEO di Selexi. “Grazie alla realtà virtuale offriamo a studenti e professionisti un’esperienza più immersiva e realistica, che ha il potenziale per migliorare notevolmente la preparazione e la valutazione dei futuri professionisti in Università e Aziende Ospedaliere”.

La continua collaborazione tra università e imprese è fondamentale per lo sviluppo e la diffusione di queste nuove tecnologie anche nel campo della formazione sanitaria, dove è fondamentale poter acquisire competenze strettamente pratiche.