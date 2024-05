Università di Bologna primato in Italia ed eccellenza globale

L’università di Bologna ha registrato un nuovo primato in Italia! Secondo i dati aggiornati del QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2024 l’Alma Mater ottiene il maggior numero di primati italiani, posizionandosi in testa alla classifica nazionale. Dopo la conquista dello scorso anno di ben 17, quest’anno si supera ancora una volta, registrando 18 primati italiani e 6 posizionamenti nella top 50 mondiale, dimostrando una rapida crescita ed espansione nel mondo accademico.



Tra le 18 materie accademiche in cui l’Università di Bologna ha il primato in Italia possiamo trovare: Agraria e Silvicoltura, Anatomia e Fisiologia, Antropologia, Chimica, Comunicazione e Media Studies, Odontoiatria, Scienze del Mare e della Terra, Educazione, Geografia, Geologia, Geofisica, Diritto, Linguistica, Lingue Moderne, Scienze dello Sport, Statistica e Ricerca Operativa, Teologia Divinità e Studi Religiosi.

Mentre tra le 6 materie nella top 50 mondiale sono: Classici e Storia Antica (19° posto), Archeologia (28° posto), Lingue Moderne (38° posto), Diritto (41° posto), Scienze Veterinarie (47° posto), Storia (47° posto).

Università di Bologna regina d’Italia

L’espansione dell’Ateneo quindi non si concentra solo su una disciplina, ma come possiamo vedere si diffonde in maniera capillare in più rami universitari, capace di confrontarsi con i migliori atenei al mondo e primeggiando in Italia. L’Alma Mater è presente ben 46 volte nella classifica di quest’ultima, contando 2 discipline in più rispetto allo scorso anno e 14 migliori piazzamenti. Tra i risultati più significativi abbiamo la facoltà di Psicologia, la quale prende 23 posizioni, 11 posizioni per il settore Linguistico, 6 invece sia per Classici e Storia Antica che per Archeologia.

Futuro accademico Italiano

Il raggiungimento di questi risultati ottenuti nel QS WORLD UNIVERSITY RANKING 2024 rappresentano un importante punto di inizio per l’Università di Bologna, la quale si proietta verso il futuro universitario piena di ambizione e determinazione. Ponendosi come obiettivo principale consolidare la propria leadership a livello nazionale e internazionale, l’Alma Mater continua ad offrire un’eccellente formazione ai propri studenti e ricopre un importante ruolo nel campo della ricerca in ambito mondiale.

In conclusione possiamo dire che l’Ateneo si convalida come eccellenza nel mondo universitario, sia in Italia che a livello mondiale, e i 18 primati ottenuti ne sono la conferma, ma non un punto d’arrivo. Anzi, tutto ciò sarà motivo di spinta per l’Università a fare ancora di più, migliorando costantemente e puntando gli occhi sul futuro, investendo ulteriormente nella formazione d’eccellenza e nella ricerca innovativa.



L’Università degli Studi di Bologna sarà un modello di riferimento prezioso per le nuove generazioni, la quale trasmetterà i nuovi valori della conoscenza, una preziosa eredità che gli studenti potranno portarsi nel loro futuro e contribuire a costruire un mondo migliore.