Un anno sabbatico negli Stati Uniti con Kaplan

Se hai sempre sognato di vivere l’esperienza multiculturale e linguistica all’estero, allora la proposta di Kaplan potrebbe fare al caso tuo, un anno sabbatico negli Stati Uniti per crescere, imparare e scoprire un mondo nuovo.

Kaplan International Languages è un leader mondiale nel settore della formazione linguistica, offre numerosi corsi di inglese, con sedi sparse in tutto il mondo. Da oltre 85 anni fornisce lezioni e programmi immersivi, diventando punto di riferimento per tante persone che aspirano ad imparare, o migliorare, le lingue. Con la loro offerta Gap Year, mettono a disposizione pacchetti vantaggiosi per trascorrere un anno sabbatico negli Stati Uniti ed incrementare il proprio livello di inglese.

Perché scegliere un anno sabbatico negli Stati Uniti?

Gli USA offrono una marea di opportunità. Trascorrendo un anno sabbatico negli Stati Uniti avrai la possibilità di accrescere sia il tuo bagaglio culturale che quello linguistico vivendo lo stile di vita americano ed immergendoti nelle città cosmopolite. Avrai l’opportunità di studiare in college ed università di fama mondiale, prendendo parte alle attività e programmi formativi che vengono offerti. Potrai anche affiancare il tuo soggiorno studio ad un’esperienza lavorativa così da sviluppare il tuo profilo professionale ed acquisire esperienze pratiche.

Oltre allo studio potrai godere di molte bellezze che l’America ha da offrire, come parchi nazionali e panorami mozzafiato.

Le migliori scuole per il tuo anno sabbatico

Kaplan offre una vasta gamma di scuole in diverse città, ognuna con caratteristiche differenti ed uniche, pronte ad offrire diverse esperienze che plasmeranno il tuo futuro, ampliando i tuoi orizzonti.

È possibile vivere un’esperienza diversa e unica in base alla città che si sceglie. Ecco dove si possono trovare le scuole Kaplan negli USA:

New York : dove potrai studiare a due passi dal famoso Central Park ed immergerti in questa meravigliosa e vibrante città, migliorando il tuo livello di inglese in una delle scuole più all’avanguardia di Manhattan.

: dove potrai studiare a due passi dal famoso Central Park ed immergerti in questa meravigliosa e vibrante città, migliorando il tuo livello di inglese in una delle scuole più all’avanguardia di Manhattan. Boston : studia in una delle città più storiche dell’America, lungo l’iconico Freedom Trail, in una struttura moderna posizionata nel cuore della città che ha visto nascere la Rivoluzione Americana. Boston è ricca di storia e cultura, una meta perfetta per gli studenti.

: studia in una delle città più storiche dell’America, lungo l’iconico Freedom Trail, in una struttura moderna posizionata nel cuore della città che ha visto nascere la Rivoluzione Americana. Boston è ricca di storia e cultura, una meta perfetta per gli studenti. Chicago : la famosa città del vento, dotata delle migliori tecnologie e strutture uniche e all’avanguardia, offre una vasta gamma di percorsi formativi.

: la famosa città del vento, dotata delle migliori tecnologie e strutture uniche e all’avanguardia, offre una vasta gamma di percorsi formativi. Los Angeles : nella più popolosa città della California (e seconda in tutta l’America) potrai studiare nei pressi del famoso campus UCLA, a due passi dalle spiagge ed attrazioni della West Coast.

: nella più popolosa città della California (e seconda in tutta l’America) potrai studiare nei pressi del famoso campus UCLA, a due passi dalle spiagge ed attrazioni della West Coast. San Francisco – Berkeley : immergiti nella fremente vita universitaria di Berkeley, in una delle strutture più all’avanguardia di San Francisco.

: immergiti nella fremente vita universitaria di Berkeley, in una delle strutture più all’avanguardia di San Francisco. Santa Barbara : la città dalle spiagge più belle della California, potrai studiare in una struttura moderna e a due passi da ristoranti e negozi alla moda.

: la città dalle spiagge più belle della California, potrai studiare in una struttura moderna e a due passi da ristoranti e negozi alla moda. Seattle: dove nacque la musica Indie e molti colossi come Microsoft e Starbucks, avrai la possibilità di studiare in una scuola all’avanguardia godendoti la vivace scena culturale che questa città ha da offrirti.

Perché scegliere Kaplan

Kaplan è un’azienda leader nel settore della formazione linguistica, da oltre 85 anni soddisfa le richieste ed esigenze di migliaia di studenti che vogliono incrementare il loro livello culturale. Offre la possibilità di seguire le lezioni con docenti altamente formati e madrelingua in scuole accreditate, che ti daranno la possibilità di massimizzare l’apprendimento.

I programmi che mettono a disposizione sono flessibili e personalizzabili a seconda delle proprie esigenze ed obiettivi, selezionando la durata e l’intensità desiderata. Inoltre, offre un completo servizio di assistenza sia nella scelta del corso, dell’alloggio e del visto di cui avrai bisogno.

Il 96% degli studenti di Kaplan è soddisfatto della propria esperienza, sottolineandone la professionalità e le larghe opportunità che offrono. I corsi che offrono sono tantissimi e pronti a soddisfare ogni esigenza.

Un anno sabbatico negli Stati Uniti che potrebbe cambiare la tua vita

L’organizzazione di un anno sabbatico negli Stati Uniti potrebbe essere uno dei migliori investimenti per il tuo futuro professionale, grazie a questa opportunità avrai modo di espandere le tue barriere linguistiche e creare un network a livello globale. Oltre ad accrescere le tue competenze avrai modo di crescere come persona, facendo nuove amicizie internazionali e scoprendo un nuovo mondo di possibilità.

Se sei interessato ad intraprendere questo magnifico percorso non perdere tempo, contatta Kaplan per maggiori informazioni sui programmi di anno sabbatico negli Stati Uniti ed inizia a costruire il tuo futuro.