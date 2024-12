Tornei universitari a Milano

Per festeggiare il centenario della Statale di Milano si sono tenuti dei tornei universitari che hanno coivolto gli studenti della Capitale meneghina. Il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha infatti premiato all’Università degli Studi di Milano i vincitori dei Campionati di facoltà 2025 Winter Cup. L’evento è organizzato dal Cus, il Centro Universitario Studentesco della Statale, quest’anno è stato dedicato al Centenario dell’Università degli Studi. Le gare hanno avuto luogo nei giorni scorsi al centro sportivo Crespi Sport Village di Città Studi, a Milano.

Gli studenti-atleti della Statale si sono divisi in squadre rappresentando le dieci facoltà dell’ateneo sfidandosi sia a calcio che a pallavolo.

Il torneo di beach volley è stato vinto dalla facoltà di Scienze Agrarie Alimentari, secondo posto per Scienze Politiche Economiche Sociali, terzo per Medicina e Chirurgia. Nel calcio a 5 trionfo per la facoltà di Scienze Motorie, secondo posto per Medicina Veterinaria e, infine, terzo per la selezione dei dipendenti Unimi dell’Arcus.

I partecipanti delle gare

Le facoltà che partecipano tutti gli anni ai campionati sono Scienze motorie, Studi umanistici, Scienze e tecnologie, Mediazione linguistica, Medicina, Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Farmacia, Agraria. A ognuna è stato assegnato un costume simbolo: il serpente per Medicina, il serpente a due teste per Farmacia, il lupo per le Facoltà Umanistiche, il leone per Scienze motorie, il delfino per Scienze Politiche e così via.

La premiazione a cura del sottosegretario Federica Picchi, Claudia Dellavia, docente del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche in rappresentanza del progetto ‘StaiSano!’, iniziativa interdisciplinare dell’Università degli Studi milanese per promuovere stili di vita sani grazie all’unione di diverse competenze e capacità. Con lei i docenti Giovanni Pizzighini e Michela Minero e Paola Minghetti, presidente del Cus La Statale.