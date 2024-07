Test di Veterinaria, ultimi consigli ed informazioni per domani

Domani è l’ultima data per sostenere il test di veterinaria ed accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico. Domani 31 luglio sarà il giorno in cui, se il tuo desiderio è quello di diventare medico veterinario, dovrai dare il massimo impegno e massima concentrazione. La prima data della prova si è svolta il 29 maggio, chiunque non sia soddisfatto del punteggio ricevuto oppure non ha avuto la possibilità di svolgere l’esame, domani sarà l’ultima chance.

Segui questa guida nella quale ti forniremo di tutte le informazioni e consigli necessari dell’ultimo minuto. Preparati con serenità ed attenzione, il test di veterinaria è una prova difficile, ma non impossibile. I più meritevoli e motivati saranno premiati per le loro competenze e conoscenze.

Struttura del test ed informazioni utili

Il test di veterinaria comprenderà 60 domande a risposta multipla che dovrai risolvere in un tempo limite di 100 minuti. Le domande verranno suddivise in cinque aree disciplinari, importanti in questo ciclo di studi:

Biologia 19 domande

Chimica 19 domande

Fisica e Matematica 13 domande

Comprensione del Testo 10 domande

Logica 5 domande

Ogni domanda ha 5 diverse opzioni di risposta, di cui una sola sarà corretta. Il calcolo dei punti è in base al numero di risposte corrette o errate. Ogni risposta corretta ha valore di 1.5 punti, le risposte errate -0.4 punti mentre le non date avranno valenza 0 punti. Il punteggio massimo ottenibile è di 90 punti.

I quesiti nelle diverse aree disciplinari mirano a valutare la tua preparazione e conoscenze nelle materie di indirizzo. La biologia e la chimica sono materie fondamentali per il test di veterinaria, possedere una solida conoscenza dei principi fondamentali della biologia e della chimica ti darà una forte spinta. Fisica e Matematica risultano importanti per comprendere i fenomeni naturali ed applicare i principi scientifici alla pratica veterinaria. Logica e Comprensione del Testo andranno ad analizzare le tue competenze e capacità di problem solving ed analisi di testi scientifici.

Segui i nostri consigli last minute per avere successo al test di veterinaria

A poche ore dal test è importante mantenere la calma e la concentrazione necessaria per prepararsi alla prova. Ecco dei consigli utili che ti aiuteranno nella tua preparazione:

Ripassa le materie di indirizzo , dedicando lo studio ai concetti chiave delle discipline importanti.

, dedicando lo studio ai concetti chiave delle discipline importanti. Esercitati con le simulazioni online , potrai trovare sul nostro sito una vasta gamma di simulazioni gratuite che ti daranno la possibilità di comprendere struttura e quesiti.

, potrai trovare sul nostro sito una vasta gamma di simulazioni gratuite che ti daranno la possibilità di comprendere struttura e quesiti. Gestisci il tuo tempo , non soffermarti troppo sulle domande che troverai complicate ma passa alle successive e tornaci se avrai tempo.

, non soffermarti troppo sulle domande che troverai complicate ma passa alle successive e tornaci se avrai tempo. Leggi attentamente ciò che il test ti chiede , spesso le domande sono formulate in maniera complessa, quindi una lettura attenta è necessaria.

, spesso le domande sono formulate in maniera complessa, quindi una lettura attenta è necessaria. Riposati e mangia bene , in modo tale da avere le giuste energie per svolgere la prova.

, in modo tale da avere le giuste energie per svolgere la prova. Presentati al test in anticipo, così eviterai situazioni stressanti ed inutili ritardi.

Finalizza il tuo studio per il test di veterinaria con le simulazioni online!

Domani è l’ultima occasione per essere ammessi alla facoltà di veterinaria, sul nostro sito troverai simulazioni gratuite, realizzate dagli esperti del settore con tutti gli aggiornamenti su bandi ed informazioni di cui avrai bisogno.

Allenati con le nostre simulazioni che ti aiuteranno a familiarizzare con la struttura del test, conoscere la tipologie di domande e ridurre l’ansia di svolgere il test. Grazie simulazioni avrai la possibilità di identificare i tuoi punti deboli ed individuare le aree in cui hai bisogno di migliorare e ripassare per il test.

Il test di veterinaria può risultare una sfida impegnativa e competitiva, ma con la giusta preparazione e concentrazione potrai superare questa prova. Non perdere le speranze e abbi fiducia in te stesso e nelle tue capacità.

In bocca al lupo per il test di domani!