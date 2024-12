Test di Medicina Università Cattolica 2025/2026

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha reso pubbliche le date e le modalità del test di Medicina per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell’anno accademico 2025/2026. Se stai pensando di voler intraprendere questo percorso di studi e diventare medico, allora continua a leggere questo articolo. Ti forniremo tutte le informazioni necessarie, tra cui le date di scadenza, i posti disponibili, i criteri di selezione e ottimi consigli per prepararti al meglio.

Le modalità per partecipare ed essere ammessi al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia verranno comunicate il 9 gennaio 2025. Sarà possibile procedere all’iscrizione in due periodi:

Prima finestra d’iscrizione: dal 9 gennaio al 14 febbraio 2025 . I candidati potranno partecipare ad entrambe i turni (febbraio/marzo ed aprile)

. I candidati potranno partecipare ad entrambe i turni (febbraio/marzo ed aprile) Seconda finestra d’iscrizione: dal 3 al 28 marzo 2025. I candidati potranno partecipare solo al secondo turno.

L’iscrizione ai turni potrà essere effettuata tramite il sito ufficiale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il test di Medicina sarà organizzato in modalità computer-based multisessione, ossia in remoto, consentendo ai candidati di scegliere con comodità la sede, giorno ed orario in base ai propri impegni.

Le prove si svolgeranno in due turni:

Primo turno, 28 febbraio e 1 marzo 2025

Secondo turno 11 e 12 aprile 2025

La possibilità di scegliere sede ed orario dipenderà dalla disponibilità di prenotazione al momento in cui ci si iscrive. Per questo motivo è consigliato iscriversi il prima possibile, in modo tale che si possa selezionare la meta desiderata.

Tra le città in cui si svolgerà il test di Medicina troviamo:

Roma

Milano

Napoli

Bari

Reggio Calabria

Catania

Palermo

Cagliari

Come sarà strutturato il test di Medicina?

Il test di Medicina dell’Università Cattolica è creato per valutare le conoscenze dei candidati su varie aree disciplinari fondamentali per questo campo di studi. Il test è composto da 60 domande a risposta multipla, da completare in un tempo massimo di 60 minuti.

Nel quiz, le domande saranno differenziate nella seguente modalità:

32 domande di ragionamento logico

20 domande di biologia (10) e chimica (10)

5 domande di fisica e matematica

3 domande cultura generale

Per quanto riguarda la valutazione della prova, sarà attribuito un punteggio massimo di 60 punti. Il punteggio segue tali criteri:

1 punto per ogni risposta esatta

– 0.25 punti ogni risposta sbagliata

0 punti per le risposte non date

I posti disponibili

Per l’anno accademico 2025/2026, l’Università Cattolica mette a disposizione i seguenti posti per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

Medicina e Chirurgia (LM-41): 480 posti

Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46): 25 posti

Medicina e Chirurgia a Indirizzo Tecnologico (LM-41): 80 posti

Tutti i candidati avranno la possibilità di scegliere un massimo di due corsi di laurea per cui concorrere, specificando l’ordine di preferenza. L’assegnazione dipenderà poi dal punteggio ottenuto e dell’ordine delle preferenze espresse.

Come prepararsi al meglio?

Accedere alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica, richiede un elevato impegno e noi di Universita.it mettiamo a disposizione degli ottimi consigli per affrontare al meglio questa prova.

Studia in modo mirato , concentrandoti sulle materie dei test, con particolare attenzione alla logica e alle scienze (biologia e chimica).

, concentrandoti sulle materie dei test, con particolare attenzione alla logica e alle scienze (biologia e chimica). Rivedi le basi teoriche e ripassa i concetti fondamentali di biologia e di chimica, in particolare i temi relativi alla genetica, ai processi cellulari ed alle reazioni chimiche.

di biologia e di chimica, in particolare i temi relativi alla genetica, ai processi cellulari ed alle reazioni chimiche. Pianifica il tuo studio e seleziona un tempo minimo da dover dedicare al ripasso delle materie.

e seleziona un tempo minimo da dover dedicare al ripasso delle materie. Aiutati con le simulazioni di esame, che ti daranno la possibilità di prepararti familiarizzando con il formato del test ed imparando a gestire il tempo che avrai a disposizione.

Sul nostro portale troverai una sezione dedicata al test di Medicina, dove potrai reperire statistiche degli anni passati, simulazioni di test di vari istituti e persino quello in lingua inglese.

Non aspettare, inizia a prepararti subito ed aumenta le tue chances di passare il test di Medicina!