Test di Medicina: date e graduatoria nominativa

Ieri 19 giugno è stata una data importante nel mondo scolastico ed il futuro degli studenti, non solo sono iniziati gli esami di maturità, ma sono uscite anche le graduatorie nominative del Test di Medicina svolto il 28 Maggio 2024. Un grande strumento di autovalutazione per i candidati, in quando possono controllare il proprio punteggio e posizione rispetto agli altri concorrenti. Di fatti, i risultati erano già usciti il 10 giugno, ma in forma anonima.

Come controllare la graduatoria nominativa?

Per poter verificare il punteggio in graduatoria gli studenti, che hanno affrontato il test di Medicina a maggio, potranno accedere al portale di Universitaly tramite il codice credenziale assegnato in sede d’esame. I risultati in graduatoria sono suddivisi in base all’ateneo nel quale si è svolto il test di ammissione, riportando in ordine decrescente i punteggi, nominativi e sede.

Tuttavia, c’è da dire che questa non sarà la graduatoria definitiva. Tutto può ancora cambiare in base ai risultati che verranno registrati dopo la prova del 30 luglio. Sebbene siano presenti tanti ottimi risultati, con tanti candidati che hanno raggiunto il punteggio massimo di 90 punti, chi attualmente si trova fuori graduatoria non deve disperarsi, in quanto le graduatorie saranno in costante modifica.

Quindi è bene non abbassare mai la guardia e rimanere costantemente aggiornati sulle notizie e novità che trapeleranno nelle prossime settimane. Visita la nostra pagina per non perderti date e bandi, clicca qui!

Ultima chance per accedere al Test di Medicina

Come già detto, gli aspiranti medici avranno un’ultima chance per poter entrare alla facoltà di Medicina il 30 Luglio. Questa è l’ultima data disponibile per potersi immatricolare. Un’occasione sicuramente da non perdere se aspiri a diventare medico! Ma come prepararsi al meglio per poter competere con i risultati della prima prova?

Una preparazione fatta a dovere non dipende solamente dallo studio teorico, il candidato deve infatti esserlo anche nella pratica allenandosi con le simulazioni del test. Questo potente strumento porterà grossi benefici allo studio, portando familiarizzazione, accuratezza ed acquisizione dei concetti in modo pratico. Inoltre, lo studente potrà individuare le aree dove si hanno maggiori difficoltà, avendo la possibilità di concentrarsi sui propri errori.

Il percorso per accedere alla facoltà di Medicina è lungo e complicato, ma la soddisfazione di raggiungere l’obbiettivo che ti sei posto sarà inestimabile. Mantieniti sempre aggiornato con date e consigli utili da poter mettere in atto durante l’esame!

Sul nostro sito puoi trovare tutti i test di Medicina svolti dal 2011, in tal modo potrai mettere in pratica le tue conoscenze confrontandoti con i test di ammissione degli anni passati.