Test di ammissione alla facoltà di Economia

Stai pensando di intraprendere la facoltà di Economia? Ottima scelta! Segui questo articolo per avere una guida ed ottimi consigli per superare il test di ammissione di Economia e proseguire con il corso di studi!

Il mondo dell’economia offre una vasta gamma di settori dove operare, dalla finanza alla consulenza, offrendo molte opportunità lavorative. Ma per accedere a questo percorso di studi bisogna superare il test di ingresso. Nessun problema, siamo qui per guidarti lungo questo percorso!

Cosa si studia alla facoltà di Economia

L’ambiente di studi della facoltà di Economia è ricco di stimoli, gli studenti apprendono le basi e competenze per comprendere il funzionamento del mercato, delle aziende e di tutto il sistema economico.

Queste sono le materie di indirizzo che ti forniranno le nozioni di base per andare avanti con gli studi ed addentrarsi nel mondo del lavoro:

Matematica per l’economia : questo corso di studi ti fornirà i giusti strumenti matematici per poter analizzare modelli economici e risolvere problemi quantitativi.

: questo corso di studi ti fornirà i giusti strumenti matematici per poter analizzare modelli economici e risolvere problemi quantitativi. Finanza : gli studenti studieranno il mondo degli investimenti, dei mercati finanziari e la valutazione e gestione del rischio.

: gli studenti studieranno il mondo degli investimenti, dei mercati finanziari e la valutazione e gestione del rischio. Statistica : insegna a raccogliere ed analizzare i dati fondamentali per intraprendere una scelta in ambito economico.

: insegna a raccogliere ed analizzare i dati fondamentali per intraprendere una scelta in ambito economico. Microeconomia : per studiare ed analizzare il comportamento di individui ed imprese e capire il loro comportamento con i mercati.

: per studiare ed analizzare il comportamento di individui ed imprese e capire il loro comportamento con i mercati. Macroeconomia: viene studiata l’economia nel complesso, esaminando i fenomeni che la caratterizzano, come inflazione, crescita economica di un paese o disoccupazione.

Test di ammissione, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Per accedere alla facoltà di Economia è necessario svolgere e superare un test di ammissione, come per quasi tutti gli indirizzi. In questo esame verranno valutate le tue competenze nelle materie chiave per gli studi accademici. Il test che viene utilizzato è il TOLC-E, un test erogato dal CISIA a livello nazionale.

La struttura è segue il format TOLC, le domande spaziano tra varie materie:

Matematica : 13 domande

: 13 domande Logica : 13 domande

: 13 domande Comprensione del testo : 10 domande

: 10 domande Lingua inglese: 30 domande (facoltativa)

Il tempo a disposizione è di 90 minuti, che comprende l’area di matematica, di logica e comprensione del testo. Per la sezione di inglese, che è facoltativa, verranno aggiunti 30 minuti in più.

Il punteggio segue quello standard erogato da CISIA:

1 punto per le risposte corrette

-0,25 per le risposte sbagliate

0 punti per le risposte non date

Come prepararti per superare con successo il test di ammissione alla facoltà di Economia?

Perchè tu possa prepararti nel migliore dei modi a questa prova ci sono dei passi da dover seguire. Innanzitutto è fondamentale lo studio, con il quale apprenderai le nozioni affinché tu possa eseguire con successo l’esame. Ma uno strumento molto potente saranno le simulazioni di esame, che ti forniranno sicurezza e familiarità con la modalità di esame.

Le materie in cui dovrai farti trovare preparato sono matematica, logica, comprensione del testo e, se vuoi, anche inglese per ampliare le possibilità di essere ammessi.

Mettiti alla prova con le nostre simulazione di test d’ingresso alla facoltà di Economia!

Grazie ai nostri test realistici e gratuiti potrai prepararti per affrontare la prova di settembre.

Potrai, oltre a studiare, valutare le tue competenze e conoscenze ed individuare le aree in cui hai bisogno di migliorare.

Segui alcuni consigli utili per prepararti al meglio:

Completa le simulazioni online del test di Economia

Organizza il tuo tempo e stabilisci gli orari di studio

Utilizza risorse di qualità per studiare ed approfondire i concetti

Esercitati il più possibile con le domande degli esami degli anni passati

Il test di ammissione rappresenta sempre un ostacolo per ogni studente, ma con la giusta preparazione e determinazione potrai superare il test facilmente!

Inizia subito a studiare ed a metterti alla prova con le nostre simulazioni.