Test di ammissione Professioni Sanitarie il 5 settembre

Mancano appena due giorni al test di ammissione di Professioni Sanitarie che si terrà il 5 settembre e per tantissimi aspiranti studenti saranno ore fondamentali queste. Fondamentali soprattutto per ripassare e prepararsi fino all’ultimo prima di intraprendere la sfida. Se anche tu ti stai preparando ad affrontare questa prova allora continua a leggere, qui troverai i consigli dell’ultimo momento ed un recap generale sui punti più importanti.

Test di ammissione di Professioni Sanitarie, ecco il punto della situazione

Come stabilito dal MUR, il test di Professioni Sanitarie si terrà il 5 settembre alle ore 11:00, in modalità cartacea. A disposizione si avranno 100 minuti per rispondere a 60 quesiti a risposta multipla suddivisi in quattro categorie:

Biologia, 23 quesiti

Chimica 15 quesiti

Fisica e Matematica, 13 quesiti

Logica, 5 quesiti

In questo test verranno analizzate le tue competenze di base nelle materie di indirizzo, verranno esaminate infatti le conoscenze in biologia e chimica, materie base per i corsi di Professioni Sanitarie, e fisica, matematica e logica per comprendere le capacità di ragionamento.

Ogni università emetterà un proprio test di ammissione, quindi risulteranno pressapoco tutti differenti. Alcuni atenei però si avvalgono dei test di ammissione forniti da CINECA, quindi può capitare che due o più atenei abbiano lo stesso identico test.

I posti a disposizione per le Professioni Sanitarie sono 35.930 per l’anno accademico 2024/2025 e i candidati verranno selezionati tramite graduatoria. Sebbene non ci sia un punteggio minimo da fare per entrare in graduatoria, sarà opportuno sapere che ogni anno ci sono circa 70mila iscritti che svolgono il test di ammissione di Professioni Sanitarie, elevando drasticamente la competizione.

Come prepararsi nel migliore dei modi

Mancano solamente due giorni, ma in questi due giorni è di fondamentale importanza sfruttare ogni momento possibile per continuare la preparazione, arrivando all’esame con la mente fresca. Ecco alcuni consigli strategici che dovresti seguire per ottimizzare il tempo e prepararti al meglio:

Ritaglia i momenti di studio e quelli di riposo , la tua mente avrà bisogno di essere fresca ed elastica, cerca di non affaticarti troppo e trovare il giusto equilibrio.

, la tua mente avrà bisogno di essere fresca ed elastica, cerca di non affaticarti troppo e trovare il giusto equilibrio. Prepara tutti i documenti necessari per tempo , in sede d’esame dovrai consegnare un documento d’identità e, se richiesto, anche la ricevuta di pagamento della tassa per d’esame.

, in sede d’esame dovrai consegnare un documento d’identità e, se richiesto, anche la ricevuta di pagamento della tassa per d’esame. Ripassa gli argomenti più importanti , come leggi o regole della biologia, chimica, fisica o matematica.

, come leggi o regole della biologia, chimica, fisica o matematica. Svolgi simulazioni d’esame per entrare nell’ottica, sul nostro sito mettiamo a disposizione una simulazione del test di ammissione di Professioni Sanitarie che va a ricalcare esattamente la struttura originaria.

Cosa fare dopo il test? Come funziona la graduatoria?

Una volta che avrai completato la prova, dovrai attendere la pubblicazione della graduatoria, differente in base all’ateneo. Le date verranno comunicate in separata sede, quindi dovrai rimanere aggiornato e consultare regolarmente il loro sito web.

Ricorda che non c’è un punteggio minimo da ottenere per entrare in graduatoria, ma la competizione sarà molto elevata. Il nostro consiglio è quindi quello di prepararsi nel migliore dei modi seguendo consigli di esperti.

Il tempo stringe, preparati al meglio per il test di ammissione di Professioni Sanitarie

Il conto alla rovescia è iniziato, meno di 48h al test di ammissione di Professioni Sanitarie, sfrutta al massimo le risorse che hai disponibili. Sul nostro sito, oltre a una simulazione d’esame, troverai anche tutti i test degli anni precedenti ed i relativi studi statistici. Grazie a questi potrai incrementare il livello di preparazione e confrontarti con i test e risultati degli anni passati.

Con impegno e dedizione realizzerai il tuo desiderio di accedere alle facoltà di Professioni Sanitarie. In bocca al lupo per il test!