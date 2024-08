Test di ammissione di Architettura, il 30 settembre si avvicina

Il test di ammissione di Architettura per l’anno accademico 2024/2025 si terrà il 30 settembre. La facoltà di Architettura è una laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni e ti fornirà una solida base teorica e pratica nel campo dell’architettura.

Per quest’anno saranno disponibili 6892 posti in tutta Italia, circa 500 in più rispetto l’anno scorso. Le ammissioni saranno regolate dalla graduatoria nazionale, che sarà pubblicata entro poche settimane dal test. Se avrai ottenuto un punteggio sufficiente per entrare in graduatoria (20 punti), e il tuo punteggio rientra nei 6892, potrai immatricolarti presso l’ateneo di tua scelta, se troverai posto.

Come è strutturato il test

Il test di ammissione di Architettura è composto da 50 quesiti a risposta multipla, di cui una sola è quella vera, gli studenti avranno a disposizione 100 minuti per risolvere il test.

Le domande sono suddivise in cinque materie, che corrispondono anche alle discipline d’indirizzo:

Comprensione del testo (10 quesiti): verranno valutate le tue capacità di lettura ed analisi di testi.

verranno valutate le tue capacità di lettura ed analisi di testi. Cultura generale e Storia (10 quesiti): saranno presenti domande riguardo la storia, l’arte, la geografia e varie domande di cultura generale.

saranno presenti domande riguardo la storia, l’arte, la geografia e varie domande di cultura generale. Logica (10): verrà messa alla prova la tua capacità di ragionamento logico, analitico e di risoluzione dei problemi.

verrà messa alla prova la tua capacità di ragionamento logico, analitico e di risoluzione dei problemi. Disegno e Rappresentazione (10 quesiti): ti sarà richiesto di dimostrare le tue abilità nel disegno a mano libera e la comprensione della rappresentazione grafica e di disegni.

ti sarà richiesto di dimostrare le tue abilità nel disegno a mano libera e la comprensione della rappresentazione grafica e di disegni. Fisica e Matematica (10 quesiti): questa sezione è per valutare le tue conoscenze nelle materie fondamentali per la progettazione architettonica.

Il massimo punteggio raggiungibile è di 50 punti, il punteggio viene calcolato nel seguente modo:

1 punto risposte corrette

-0.25 punti risposte sbagliate

0 punti risposte non date

Prepararsi al test di ammissione di Architettura, ecco dei passi fondamentali

I nostri consigli per una buona preparazione è di concentrarti sul ripasso dei concetti chiave di ogni materia sopra citata. Ecco dei passi fondamentali da seguire per arrivare al test di ammissione di Architettura con un’ottima preparazione:

Esercitati con le simulazioni online , potrai familiarizzare con la struttura del test e le tipologie di domanda.

, potrai familiarizzare con la struttura del test e le tipologie di domanda. Studia e ripassa le materie d’esame , concentrati sulla storia, l’arte, il disegno, la fisica e la matematica.

, concentrati sulla storia, l’arte, il disegno, la fisica e la matematica. Organizza il tuo tempo di studio , il migliore dei modi è creare un programma nel quale pianifichi le cose che hai da studiare.

, il migliore dei modi è creare un programma nel quale pianifichi le cose che hai da studiare. Leggi attentamente le domande in sede d’esame , concentrati e non distrarti, a volte le domande dei test possono essere mal interpretate.

, concentrati e non distrarti, a volte le domande dei test possono essere mal interpretate. Se non sei sicuro della risposta non darla , meglio lasciare in bianco più che rischiare di prendere -0,25 punti.

, meglio lasciare in bianco più che rischiare di prendere -0,25 punti. Non ti arenare sulle domande che non capisci, se ci sono alcune domande difficili sulle quali devi ragionare di più, continua e lasciale per ultime.

Mettiti alla prova con la nostra simulazione online

Se ti stai preparando al test di ammissione di Architettura, allora la miglior cosa che puoi fare è iniziare ad allenarti con la nostra simulazione online gratuita cliccando su questo link.

Allenandoti con la simulazione d’esame avrai la possibilità di familiarizzare con il test e la sua struttura ed arriverai al giorno d’esame che già hai un’idea di ciò che ti aspetterà. Svolgendo più volte la simulazione manterrai sott’occhio i tuoi progressi ed identificherai i tuoi punti deboli. Per di più ti eserciterai sulla base di un test vero e proprio.

Non lasciare passare il tempo ed inizia a prepararti per il test di ammissione di Architettura! Ricorda che con impegno e costanza arriverai facilmente al raggiungimento dei tuoi obiettivi.