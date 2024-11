Telemedicina, Meding Group attiva la centrale di controllo nelle Marche

La tecnologia ha portato molte novità nel nostro stile di vita, migliorando tante realtà e facilitando la connessione, sia digitale che nella vita reale. La Meding Group, azienda leader nei servizi sanitari e sicurezza negli ambienti di lavoro, ha inaugurato un centro di controllo di telemedicina ad Ascoli Piceno, segnando una svolta epocale per il servizio sanitario del nostro Paese.

Cos’è la telemedicina e quali vantaggi porterà?

La telemedicina è un servizio di supporto sanitario a distanza, che consente l’utilizzo di servizi tecnologici ed informatici per comunicare direttamente con i pazienti e rimanere aggiornati sullo stato di salute. Un servizio che potrà giovare a moltissime persone come gli anziani, che spesso hanno problemi nello spostamento e per chi abita fuori i centri abitati. Inoltre assisteremo ad una riduzione di affollamento nelle strutture sanitarie, limitando il servizio in presenza solo alle persone che hanno un reale bisogno di supporto fisico.

Tra i vantaggi significativi troviamo:

Monitoraggio continuo : grazie ad innovativi sensori e dispositivi indossabili, i pazienti potranno condividere il proprio stato di salute direttamente con il medico assegnatogli. Ciò consente di essere costantemente monitorato e permette un rapido intervento in caso di eventuali problemi.

: grazie ad innovativi sensori e dispositivi indossabili, i pazienti potranno condividere il proprio stato di salute direttamente con il medico assegnatogli. Ciò consente di essere costantemente monitorato e permette un rapido intervento in caso di eventuali problemi. Maggiore accessibilità : chi ha difficoltà nello spostarsi, grazie alla telemedicina, potrà usufruire dei servizi necessari direttamente da casa.

: chi ha difficoltà nello spostarsi, grazie alla telemedicina, potrà usufruire dei servizi necessari direttamente da casa. Riduzione dei costi : vi sarà una riduzione dei costi sanitari riducendo la presenza di pazienti negli ospedali ed ottimizzando le spese per fornire un ottimo supporto a distanza.

: vi sarà una riduzione dei costi sanitari riducendo la presenza di pazienti negli ospedali ed ottimizzando le spese per fornire un ottimo supporto a distanza. Migliore qualità di vita: per gli affetti di malattie croniche la telemedicina offre un supporto continuo e personalizzato. Grazie a questa assistenza, tali pazienti potranno migliorare la qualità della propria vita favorendo l’autonomia.

Il progetto della Meding Group

L’innovativo centro di controllo della Meding Group, realizzata grazie al sostegno del Fondo NextAppennino, rappresenta un grande passo avanti per l’assistenza sanitaria in Italia. La centrale, infatti, fornirà una vasta gamma di servizi tra cui la telemedicina, la teleassistenza ed il telemonitoraggio. L’azienda ha già stretto importanti collaborazioni con gli Ambiti Sociali Territoriali ed i comuni circostanti ad Ascoli Piceno, garantendo un’assistenza capillare su tutto il territorio, che per ora si concentra nella regione delle Marche. L’obiettivo sarà quello di raggiungere anche le località più remote della zona, mettendo a disposizione il servizio a persone anziane e fragili, che spesso hanno problemi nel raggiungere le strutture di cui hanno bisogno.

Qual è il futuro della telemedicina?

Il centro di controllo della Meding Group è solo l’inizio, la sanità è infatti destinata ad evolversi con l’avvento della telemedicina, che offrirà nuove opportunità, migliorando la qualità della vita di molte persone.

Tuttavia ci sono ancora delle sfide da risolvere per permettere la diffusione di questa tecnologia su tutto il territorio nazionale, tra cui:

Integrazione con il sistema sanitario . Sarà fondamentale che la telemedicina venga integrata nel sistema sanitario italiano, consentendo l’accesso al servizio a tutti e garantendo la continuità delle cure e la privacy dei dati sensibili.

. Sarà fondamentale che la telemedicina venga integrata nel sistema sanitario italiano, consentendo l’accesso al servizio a tutti e garantendo la continuità delle cure e la privacy dei dati sensibili. Formazione del personale . È necessario organizzare e diffondere corsi di formazione per creare figure professionali adeguate.

. È necessario organizzare e diffondere corsi di formazione per creare figure professionali adeguate. Superamento delle resistenze culturali. Un problema che affligge il nostro paese è il poco utilizzo di piattaforme digitali, soprattutto nella popolazione di età avanzata. Diffondere una maggior consapevolezza dei vantaggi della telemedicina aiuterà il processo alla transizione tecnologica.

Portare l’innovazione nel servizio sanitario nazionale

La telemedicina rappresenta una grande opportunità per il servizio sanitario in Italia, con il nuovo centro di controllo per il supporto medico si ha l’obiettivo di migliorare l’assistenza ai pazienti e promuovere l’inclusione sociale. Il progetto della Meding Group è solamente l’inizio della rivoluzione telematica per la medicina e rappresenta un esempio concreto di come la tecnologia può fare la differenza nella vita di molte persone.