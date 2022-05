Studiare all’estero: 5 mete in Africa da conoscere

La Giornata dell’Africa che si celebra il 25 maggio festeggia l’Organizzazione dell’unità africana fondata il 25 maggio 1963, e questo ci spinge a ricordare l’importanza che questo continente riveste per molti aspetti della nostra vita, non ultimo l’insegnamento.

Molti studenti sognano di completare il proprio percorso di studi all’estero, per confrontarsi con altre culture e perfezionare la propria lingua. Conoscere nuovi interessi e modi di vivere permette di adattarsi a un contesto globale e di trovare nuove opportunità di lavoro all’estero.

L’Africa può riservare interessanti opportunità per chi intende studiare all’estero ed è in cerca di una meta diversa da quelle mainstream. In Africa è possibile trovare sia città decisamente povere che veri e propri poli internazionali come Nairobi, Il Cairo, Lagos e Johannesburg.

Studiare in Africa è un percorso di vita che permette di ampliare le proprie conoscenze pratiche e di arricchire il proprio curriculum, incontrando nuove culture e confrontandoti con nuove prospettive.

Se vuoi immergerti in questa nuova esperienza devi prepararti all’idea di fare piazza pulita di tutti i preconcetti che puoi avere assorbito nel corso degli anni, e accettare l’idea che la realtà può essere anche molto diversa.

In Africa sono presenti vari programmi di studio internazionali che prevedono cooperazioni tra diverse nazioni e sono indicati per chi ha in mente di studiare lingue diverse. Se la tua passione è la musica, vi sono molte università che offrono programmi di studio di ambito musicale.

Studiare in Africa è una occasione fantastica per acquisire una prospettiva del tutto nuova sul mondo e per conoscere un continente al di là di come venga solitamente reso dai media e dalle dicerie tradizionali.

Ruanda

Il Ruanda, al di là del passato di sangue che lo ha afflitto, è uno Stato molto interessante a livello di opportunità di studio in fatto di antropologia, conoscenza del continente africano e sviluppo sostenibile.

Algeria

L’Algeria è un Paese che intrattiene partnership di studio con diverse università francesi: negli ultimi anni sono state intraprese iniziative di cooperazione tra atenei nostrani (specialmente del sud Italia) e università del Nord Africa per incentivare le pratiche di studio all’estero.

Marocco

Il Marocco è un paese arabo dalla connotazione moderna punto di incontro tra molte culture. Contempla influenze mediterranee, europee, arabe e africane, e una generale tendenza ad accogliere culture diverse.

Il Marocco è una scelta interessante per chi vuole approfondire la sua conoscenza del francese, visto che è una delle lingue qui parlate. Rabat, la capitale del Marocco, offre interessanti opportunità per chi vuole incentrare i suoi studi su arabo, archeologia.

Il Qalam wa Lawh Center di Rabat offre programmi di studio semestrali, estivi e invernali. Il Qalam wa Lawh Center permette agli studenti di imparare la lingua attraverso corsi intensivi, semi-intensivi sul posto. Sarà possibile alternare lo studio con esplorazioni del posto, mettersi alla prova con la classica contrattazione araba al mercato locale e viaggiare nel weekend per approfondire la conoscenza del territorio.

Egitto

L’Egitto offre opportunità di studio interessanti per chi intende perfezionare la propria conoscenza dell’arabo, le lingue straniere, medicina e legge.

Potrai inoltre esplorare le meraviglie del Cairo, navigare lungo il Nilo, esplorare le meraviglie delle piramidi e ammirare la maestosa Sfinge.

Sudafrica

Il Sudafrica è il Paese che più frequentemente viene preso in considerazione per programmi di studio all’estero: presenta università private in maggior numero di quelle pubbliche, alcune delle quali di recente istituzione, come il South African Graduate Institute.

Le scuole in Sudafrica sono famose per la qualità del loro insegnamento, frutto anche dell’intersezione di diverse culture. Inoltre la cucina di prim’ordine e le bellezze naturali del territorio sono un ulteriore incentivo a visitare questo Paese davvero sorprendente.

Monash South Africa, ad esempio, offre programmi accreditati IIE che il British Accreditation Council riconosce a livello internazionale, che prevedono certificati e diplomi universitari

Cornerstone Institute è un’istituzione superiore privata senza scopo di lucro in Sud Africa che offre diplomi prestigiosi, in quanto viene recepita come una delle migliori università del Sud Africa.

Il Sudafrica è una scelta interessante per coloro che vogliono studiare l’inglese, siccome è diffuso ovunque e perciò mette sempre a disposizione opportunità per mettersi alla prova. Un corso avanzato di inglese in Sudafrica ti permetterà di prepararti per i test di lingua inglese Cambridge e IELTS.