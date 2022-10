Studiare arabo: borse di studio per il Marocco

Studiare arabo può rivelarsi una scelta molto intelligente per uno studente. Infatti, questa è la seconda tra le più importanti “lingue del futuro”. Effettivamente, alcuni paesi arabi fanno una grande differenza sotto il punto di vista del mercato internazionale. In questo contesto, basti pensare che tra i 50 paesi su cui la Gran Bretagna basa principalmente le sue esportazioni, sei sono di lingua araba e forniscono un ritorno economico di gran lunga maggiore rispetto a quello ottenuto da Italia, Cina e Spagna.

Se hai scelto di studiare arabo, forse potrebbe interessarti un’opportunità una borsa di studio per studiare in Marocco.

Borsa di studio per studiare in Africa: in cosa consiste l’offerta

La Ibn Battuta è una borsa di studio che ha come obiettivo quello di promuovere lo studio della lingua araba come lingua straniera. Per perseguire questo scopo, fra le tante attività, offre anche delle borse di studio agli studenti di lingua araba più meritevoli.

La borsa di studio darà l’opportunità di studiare arabo Qalam wa Lawh di Rabat, in Marocco, dove possono essere frequentati dei corsi estivi o invernali.

Il Qalam wa Lawh Center for Arabic Studies è un istituto leader per l’insegnamento dell’arabo come lingua straniera e nell’organizzazione di programmi di studio in lingua all’estero. Esso rappresenta un grande polo per gli studenti internazionali e dà l’opportunità di mettere in pratica la lingua sia all’interno dell’aula che fuori.

Insomma, un’occasione unica e da non perdere per gli studenti che vogliono imparare in modo approfondito la lingua entrando anche in un’ottica culturale più dettagliata.

Quali sono i requisiti per fare domanda

Per fare domanda, i candidati devono essere in possesso di determinati requisiti, quali:

aver completato almeno quattro semestri universitari di Arabo moderno standard o di studi equivalenti;

avere tre lettere di raccomandazione (di cui almeno una da parte di un docente di arabo) da indirizzare alla Commissione per le borse di studio del Qalam wa Lawh (Scholarship Committee at Qalam wa Lawh).

In più, i candidati devono redigere e inviare un elaborato di 600-1.000 parole in cui scrivere il perché si sta intraprendendo il percorso di studio della lingua araba.

In allegato, gli studenti devono presentare anche una documentazione che attesti gli esami di arabo sostenuti e i relativi voti.

Attenzione: essere iscritto all’università NON è un requisito per fare domanda per questa borsa di studio. L’unico requisito, sotto questo punto di vista, è aver conseguito 240 ore di studio della lingua araba, sicuramente documentate, ma non per forza da un’università.

Importo e durata della borsa di studio per studiare arabo

La borsa di studio offre la possibilità di scegliere fra diversi tipi di programmi:

quello in autunno e in primavera della durata di 16 settimane;

quello estivo e invernale di 4 settimane.

Si possono ricevere due tipi di borse di studio:

che coprirà tutti i costi di iscrizione e di alloggio per tutta la durata del programma (più o meno 4.200$ per il semestre e 1.200$ per le sessioni invernale ed estiva); una parziale che coprirà solo i costi scolastici (circa 2.450$ per il semestre e 700$ per le sessioni invernale ed estiva).

Entrambe le borse di studio, comunque, non copriranno i costi di spostamento per il Marocco a cui dovrà provvedere lo studente.

Tendenzialmente, per ogni sessione sono previste 5 borse di studio totali e 10 borse di studio parziali.

Come ed entro quando fare domanda per studiare arabo

Per presentare la domanda bisogna semplicemente compilare l’apposito modulo che potete trovare sulla pagina dedicata e allegare i documenti richiesti. Il tutto dovrà essere inviato tramite e-mail al Centro Qalam wa Lawh per gli studi arabi.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di visitare la pagina.

Il termine ultimo per presentare la domanda per il programma estivo del 2023 (della durata di 4 settimane) è il 28 ottobre 2022.