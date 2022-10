Tirocinio all’estero: le opportunità della BCE

Hai mai pensato di svolgere il tuo tirocinio all’estero?

In realtà i modi per intraprendere questa fantastica esperienza sono tanti. Oggi, in particolar modo, parleremo delle opportunità della BCE. Essa fornirà delle borse di studio per svolgere uno stage in Germania di un valore internazionale inestimabile.

Le possibilità sono diverse: vediamole insieme!

Tirocinio all’estero: in cosa consiste l’offerta della BCE

La BCE (Banca Centrale Europea) è un ente che si occupa di attuare la medesima politica monetaria nei paesi europei e anche quest’anno ha deciso di aprire le selezioni per il Traineeship Programme 2022. Con questo programma, essa mette a disposizione dei laureati diverse opportunità di tirocinio all’estero.

Lo scopo delle borse di studio della BCE è quello di permettere agli studenti di mettere in pratica tutte le conoscenze acquisite durante il percorso di studi e quello di farli avvicinare a questa realtà europea con l’augurio che essi possano contribuire direttamente alla sua missione.

Il tirocinio dà la possibilità di candidarsi per più ruoli:

data scientists for the data analytics services division;

statistics and data science;

IT security;

Market operation.

In tutti e quattro i casi, gli stage si svolgeranno a Francoforte, in Germania.

Quali sono i requisiti per fare domanda

Per fare la domanda di partecipazione al periodo di tirocinio all’estero con la BCE, i candidati devono essere in possesso di alcune requisiti generali:

avere almeno 18 anni;

avere una laurea in uno dei settori di riferimento (in base al ruolo per cui di farà richiesta);

in uno dei settori di riferimento (in base al ruolo per cui di farà richiesta); essere cittadino di uno stato UE.

Altri requisiti sono elencati nella pagina dedicata ad ogni ruolo per cui si può fare domanda. Vi consigliamo, quindi, di leggerli attentamente nella sezione dedicata del sito web linkato sotto.

Durata e importo della borsa di studio per il tuo tirocinio all’estero

Il tirocinio all’estero della BCE avrà una durata diversa in base al programma in cui deciderete di partecipare:

data scientists for the data analytics services division: per questo ruolo la durata del tirocinio va dai 4 ai 12 mesi ;

; statistics and data science: avrà una durata che va dai 6 ai 12 mesi con inizio tra febbraio e dicembre 2023 ;

; per il ruolo in IT security, la durata sarà dai 6 ai 12 ;

; per la posizione in Market operation, la durata del tirocinio andrà dai 6 ai 12 mesi con data di inizio a gennaio 2023.

La borsa di studio ammonterà a circa 1.070 euro al mese. A questi verrà aggiunto anche un contributo per coprire le spese relative all’alloggio.

Come ed entro quando fare domanda

Per candidarsi per qualsiasi posizione, sarà necessario riempire il form che troverete sulla pagina dedicata. In allegato dovrete poi inserire una lettera motivazionale elaborata in lingua inglese.

Per fare domanda per i vari ruoli disponibili, vi consigliamo di visitare la seguente pagina e seguire le modalità di candidatura. Per maggiori informazioni a riguardo, potente anche consultare questo link.

Anche per quanto riguarda le scadenze, queste sono diverse in base al programma che sceglierete. In generale, tutte le deadline per la candidature saranno tra il 6 e l’11 di ottobre 2022.