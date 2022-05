La Notte dei Musei festeggiata sabato 14 maggio 2022 si è rivelata un grande successo, un’occasione per riscoprire in tutta Italia la propria passione per le opere antiche e per il patrimonio culturale del Belpaese al costo simbolico di un euro. Milano, Roma, Venezia, Torino sono soltanto alcune delle città che hanno aderito, permettendo ai cittadini di entrare in contatto con le opere d’arte contenute nei musei nostrani.

Tuttavia le occasioni per visitare i musei risparmiando non sono terminate. Ecco alcune occasioni delle quali gli studenti possono approfittare per riscoprire i tesori dell’arte a nostra disposizione.

Gli sconti 2022 per studenti per visitare i musei

La Domenica al Museo è sicuramente l’iniziativa più interessante per coloro che vogliono visitare un polo di cultura, magari risparmiando. Con il ritorno di questa iniziativa sarà possibile visitare gratis, ogni prima domenica del mese, ogni museo statale sul territorio italiano. In questa pagina troverai una lista di tutte le sedi visitabili, suddivise per regione. In alcuni casi occorre prenotare, perciò è consigliabile verificare caso per caso quando è necessario farlo.

Per i ragazzi dai 18 ai 25 anni è prevista la possibilità di visitare i musei a 2 euro: un’ottima opportunità per gli studenti di riscoprire le meraviglie museali a un prezzo davvero accessibile!

Gli studenti italiani ed europei hanno di nuovo l’opportunità nel 2022 di entrare nei musei gratis mostrando all’entrata la tessera dello studente o un altro documento che attesti tale status. Si tratta di iniziative fantastiche per incentivare le visite ai siti del nostro meraviglioso patrimonio artistico e culturale.

Viterbo è una città di cui gli studenti costituiscono un elemento fondamentale della vita pulsante. In primis per la loro presenza in tutte le varie strutture didattiche sparse sul territorio cittadino, oltre che per le attività commerciali dalle quali si riforniscono e per i musei e le altre attrattive culturali frequentate. In una recente intervista, Claudio Ubertini, candidato sindaco, ha fatto presente l’idea di valutare di introdurre un qualche tipo di card dello studente per usufruire di sconti e agevolazioni.

Dal 2 al 5 giugno, Trenitalia – in occasione del Festival dell’Economia di Trento – prevede un’interessante iniziativa a supporto della cultura. Gli studenti che prenderanno il treno per raggiungere Trento nei giorni del festival, esibendo il biglietto riceveranno in omaggio la “Trentino Guest Card” che consentirà di accedere gratuitamente o a tariffa scontata castelli e musei del Trentino e di servirsi gratuitamente dei mezzi pubblici locali.

Orvieto mette a disposizione la Orvieto Carta Unica che propone un percorso tra le mete culturali della città facendoti risparmiare sui singoli biglietti di ingresso, pagando 10 euro anziché 15.

Sono presenti convenzioni che permettono di visitare specifici siti a prezzo ridotto, ovvero:

Carta Tematica Musei: Museo Archeologico, Torre del Moro, Museo Etrusco Faina e nel Duomo

Carta Tematica Medioevo: Torre del Moro, Duomo, Pozzo di San Patrizio, Pozzo della Cava

Carta Tematica Sotterranei: Orvieto Underground, Pozzo della Cava, Pozzo di San Patrizio, Necropoli

Carta Tematica Etruschi: Necropoli, Museo Etrusco Faina, Orvieto Underground, Museo Archeologico

La tariffa ridotta si applica agli studenti e ai gruppi composti da almeno 10 persone, ai ragazzi minorenni che hanno compiuto 10 anni, agli adulti che hanno compiuto 65 anni.

A Mantova invece abbiamo la Supercard Cultura con abbonamento a 12 mesi che permette agli studenti – pagando 6 euro anziché 12 euro – di accedere illimitatamente ai musei: Palazzo Te, Palazzo e Tempio San Sebastiano, Palazzo d’Arco, Teatro all’Antica di Sabbioneta, Museo Goffredo Bellini di Asola,

Il Museo Leonardiano a Vinci permette a studenti universitari di immergersi sulle tracce del genio a prezzo vantaggioso di 8 euro anziché 11 euro.

Tutte occasioni davvero interessanti per riscoprire le notevoli opere d’arte dei musei italiani risparmiando, non credete?