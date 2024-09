Scienze della Formazione Primaria, test il 13 settembre

Per chi aspira ad entrare nel mondo dell’educazione e della formazione primaria, questa è la settimana decisiva, il 13 settembre si terrà il test di Scienze della Formazione Primaria. Il percorso in Scienze della Formazione Primaria è una laurea di tipo magistrale a ciclo unico, della durata di 5 anni. Durante gli anni acquisirai le competenze fondamentali per svolgere questo lavoro, ma prima dovrai superare il test di ammissione.

Se il tuo sogno è quello di diventare docente, allora ti consigliamo di seguire questo articolo, dove ti forniremo una guida completa al test di ammissione e consigli su come superarlo con tranquillità!

Test di Scienze della Formazione Primaria, regole e struttura

Il test di Scienze della Formazione Primaria è a numero programmato nazionale, ossia il numero dei posti per l’ammissione è limitato per tutto il territorio italiano. La data del test sarà la stessa in tutta Italia, ma a differenza degli altri test a livello nazionale, le università avranno la gestione delle domande da inserire all’interno del test e delle graduatorie.

L’esame è composto da 80 domande a risposta multipla, da risolvere in un tempo limite di 150 minuti. Le domande saranno suddivise in tre categorie, che vanno a riprendere le tre discipline aree disciplinari fondamentali del corso di laurea:

Logica e Ragionamento (40 domande): questa sezione valuta le tue capacità di ragionamento logico e di risoluzione dei problemi.

questa sezione valuta le tue capacità di ragionamento logico e di risoluzione dei problemi. Cultura Letteraria, Storico-Sociale e Geografica (20 domande): per verificare le tue conoscenze di base nelle materie fondamentali per l’istruzione primaria. Dimostra di avere una buona cultura generale.

per verificare le tue conoscenze di base nelle materie fondamentali per l’istruzione primaria. Dimostra di avere una buona cultura generale. Matematica e Scienze (20 domande): dovrai mettere alla prova le tue nozioni matematiche e scientifiche, che comprenderanno tutte le materie come chimica, biologia, fisica ecc.

Per accedere alla graduatoria sarà necessario che tu collezioni un punteggio di almeno 55 punti su 80. Il calcolo del punteggio seguirà il seguente modello:

1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per le risposte non corrette

0 punti per le risposte non date

Consigli utili per superare il test di ammissione

Uno degli strumenti più efficaci ed importanti che uno studente può avere durante la preparazione ad un esame è fare pratica con le simulazioni. Sul nostro troverai una sezione dedicata alle simulazioni degli esami di ammissione e, tra i vari, troverai anche la simulazione al test di Scienze della Formazione Primaria. Grazie a questa possibilità potrai mettere alla prova le tue conoscenze in un modus operandi che ricalca quello del test vero e proprio.

Svolgere le nostre simulazioni ti permetteranno di familiarizzare con la struttura e la tipologia di domande, riducendo lo stress ed aumentando la confidenza verso la conformazione del test. Inoltre, avrai modo di monitorare i tuoi risultati e vedere come la tua preparazione migliora nel tempo.

Se vuoi esercitarti con una struttura simile a quella del test di Scienze della Formazione Primaria allora clicca qui sotto per misurare le tue competenze!

Supera il test e costruisci il tuo futuro!

Una volta che sarai laureato in Scienze della Formazione Primaria, sarai abilitato per insegnare nelle scuola dell’infanzia e primarie oppure in contesti extrascolastici, come ludoteche, progetti educativi o centri estivi. Potrai anche decidere di continuare la tua formazione specializzandosi con ulteriori master o dottorati di ricerca che ti permetteranno di aprire nuovi orizzonti accademici.

Per far tutto ciò dovrai quindi, all’inizio di tutto, superare il test di Scienze della Formazione Primaria. Una sfida molto importante e complicata, ma che con la giusta preparazione supererai senza problemi.

Ricorda che la preparazione è fondamentale, non lasciarti sfuggire questa opportunità!