Quando si ritorna a scuola? Ecco il calendario 2024/25

Siamo nel vivo delle vacanze estive e settembre sembra ancora lontanissimo. La scuola è finita relativamente da poco, ma il nuovo anno scolastico è alle porte e milioni di studenti occuperanno nuovamente i banchi.

Se è ancora presto per ritornare in classe, non lo è per programmare l’inizio e infatti le Regioni hanno stilato il calendario accademico dove è previsto l’inizio dell’anno scolastico 2024/25. Vediamo l’inizio diviso regione per regione e le feste in cui la scuola sarà chiusa e saranno quindi, giorni di festa.

Calendario scolastico 2024/25

Anche quest’anno sono le Regioni a dare il via al calendario scolastico che è suddiviso:

Bolzano e dintorni: la convocazione è per giovedì 5 settembre.

Trento: lunedì 9 settembre

Piemonte, Veneto, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta: mercoledì 11

Lombardia, Campania, Sicilia, Sardegna, Molise: 12 settembre.

Lazio, Puglia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Liguria, Abruzzo, Basilicata: lunedì 16 settembre.

Il calendario scolastico ufficiale non deve prevedere meno di 200 giorni di lezione, per cui chi inizia dopo finisce dopo oppure fa meno vacanze nel corso dell’anno scolastico.

Le attività didattiche non si svolgeranno sabato 2 novembre 2024 – commemorazione dei defunti, da lunedì 23 dicembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 – vacanze di Natale, da giovedì 17 a martedì 22 aprile 2025 – vacanze di Pasqua, sabato 26 aprile 2025 – interfestivo, da venerdì 2 a sabato 3 maggio 2025 – interfestivi.

Giorni di festa

Oltre ai giorni sopra elencanti non si andrà a scuola per tutte le domeniche dell’anno e saranno considerati festivi nell’anno scolastico 2024-25: