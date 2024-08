Professioni Sanitarie, la guida per il test d’ingresso

Manca meno di un mese al test d’ingresso per le Professioni Sanitarie, che si svolgerà il 5 settembre. Se hai il desiderio di entrare nel mondo della sanità, allora questa è un’occasione da non perdere. In questo articolo ti forniremo una guida completa al test di ammissione, con informazioni e consigli pratici per affrontare la prova al meglio!

Il test di Professioni Sanitarie è un esame ad accesso nazionale, ciò significa che i posti disponibili limitati si estendono a tutto il territorio italiano. L’ammissione ai corsi è sottoposto al superamento della prova ed al raggiungimento di un punteggio minimo stabilito dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).

Come è strutturato il test di ammissione per Professioni Sanitarie?

Il test d’ammissione al corso di laurea in Professioni Sanitarie è composto da 60 domande a risposta multipla. I candidati avranno a disposizione 100 minuti per completare il test che dovranno suddividere in quattro aree disciplinari:

Biologia, 23 quesiti.

Chimica, 15 quesiti.

Fisica e Matematica, 13 quesiti.

Logica, 5 quesiti.

Ogni domanda avrà 5 possibili risposte, di cui una solamente sarà corretta. Il punteggio che viene assegnato è il seguente:

1,5 punti risposte corrette.

-0,4 punti risposte errate.

0 punti risposte non date.

Il MUR ricopre un ruolo importante per l’organizzazione e la gestione del test, in quanto stabilisce il numero dei posti disponibili a livello nazionale. Inoltre definisce le modalità di svolgimento del test, contenuti e la struttura dell’esame.

Nonostante il test di ammissione sia a livello nazionale, i contenuti specifici delle domande potrebbero variare da un ateneo all’altro. Per questo motivo è opportuno che tu rimanga aggiornato riguardo i bandi di concorsi all’università di interesse.

Consigli per la preparazione

La preparazione ad un test di ammissione è importantissima, ancora di più se il test è ad accesso nazionale, dove la competizione sale alle stelle. Ma niente panico, con impegno e dedizione non sarà un problema. Per arrivare preparato e rilassato ci sono dei consigli che dovrai seguire:

Concetti chiave : Concentrati sui concetti chiave, ripassa formule e definizioni fondamentali.

: Concentrati sui concetti chiave, ripassa formule e definizioni fondamentali. Simulazioni : svolgere delle simulazioni online ti forniranno una base pratica, grazie a queste potrai familiarizzare con la struttura del test ed il tipo delle domande.

: svolgere delle simulazioni online ti forniranno una base pratica, grazie a queste potrai familiarizzare con la struttura del test ed il tipo delle domande. Gestisci il tempo : la gestione del tempo è fondamentale, se trovi difficoltà durante il test non perdere tempo sulla stessa domanda, vai avanti e poi torna indietro se hai tempo.

: la gestione del tempo è fondamentale, se trovi difficoltà durante il test non perdere tempo sulla stessa domanda, vai avanti e poi torna indietro se hai tempo. Attenzione al massimo: leggi con attenzione e concentrazione le domande che ti vengono chieste. A volte la fretta può farti commettere errori banali!

Preparati al test per Professioni Sanitarie sul nostro sito

Sul nostro portale offriamo la simulazione del test d’ingresso per l’accesso al corso di laurea per Professioni Sanitarie. Svolgerlo ti sarà di grande aiuto, tramite questo potrai familiarizzare con la struttura, identificare i tuoi punti deboli, esercitarti con le domande simili a quelle del test e monitorare i tuoi progressi.

Oltre alla simulazione del test mettiamo a disposizione anche tutti gli esami degli anni precedenti. Grazie a questi potrai comprendere come vengono organizzati ed allenarti sulla base di test direttamente forniti dagli atenei.

Non perderti news ed aggiornamenti su date e bandi delle università! Il test di Professioni Sanitarie è una sfida complicata, ma con impegno e dedizione potrai farcela.