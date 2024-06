Percorsi abilitanti per docenti con CFU, bandi ed aggiornamenti

In questi giorni avverrà la pubblicazione dei bandi per percorsi abilitanti dei docenti da 60 e 30 CFU, stabiliti con il DPCM del 4 agosto 2023. Bandi riservati esclusivamente a laureati provenienti dal concorso straordinario bis, o ai docenti con almeno tre anni di servizio.

Bisogna rimanere costantemente aggiornati e consultare periodicamente i bandi delle singole università per avere dettagli come: requisiti di accesso, scadenze e modalità di iscrizione. Molte università hanno già pubblicato i loro bandi, affinché si possa dare inizio ai corsi già da luglio e terminarli entro novembre-dicembre.

Come funziona il riconoscimento dei CFU?

Il punto interrogativo principale riguarda la conferma dei 24 CFU ottenuti secondo la legge DM 616/2017. A seguito delle svariate richieste di chiarimento, il Ministero dell’Università ha fornito delle informazioni a seconda della situazione di ogni singolo:

Gli studenti che possiedono 24 CFU e si sono candidati al percorso da 60 CFU per l’anno accademico 2023/2024 avranno diritto al riconoscimento di un massimo di 12 CFU.

Gli studenti in possesso dei 24 CFU che si sono iscritti al percorso da 30 CFU invece avranno diritto al riconoscimento di 6 CFU.

Il riconoscimento dei 24 CFU in maniera completa, sarà possibile solo quando verrà superato il periodo di validità delle disposizioni del DM sopracitato.

Alcuni atenei hanno già annunciato chiarimenti secondo il metodo di convalida dei 24 CFU. L’Università dell’Aquila, per esempio, spiega tramite avviso che i CFU non saranno riconosciuti in modo integrale, quindi invita gli studenti a tenere presente questa informazione. Invece l’Università di Pavia specifica che i possessori dei 24 CFU che si iscrivono al percorso per i 60 CFU avranno a disposizione un massimo di 12.

Grazie a queste comunicazioni vengono fornite più informazioni dettagliate rispetto a ciò che il Ministero aveva comunicato, preparando gli studenti ad affrontare la situazione.

Corsi abilitanti da 24 e 36 CFU

I corsi abilitanti da 24 CFU previsti dal DM 616/2017 riguardano le seguenti discipline: psicologia, pedagogia e metodologie e tecnologie didattiche.

Mentre i corsi abilitanti da 36 CFU sono esclusivamente per chi ha partecipato al concorso straordinario bis e ricevuto i 24 CFU prima del 31 ottobre 2022.

Rimani aggiornato per non perdere l’occasione

È importante rimanere aggiornati consultando le FAQ del Ministero ed i bandi degli Atenei Nonostante ci siano ancora incertezze, è importante assicurare il percorso formativo per i futuri docenti e che abbiano la possibilità di accedere ai concorsi e bandi con la giusta preparazione.