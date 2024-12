Percorsi abilitanti docenti: 30 – 36 – 60 CFU

I nuovi percorsi abilitanti per docenti da 30, 36 e 60 CFU sono stati istituiti per fornire una formazione iniziale specifica agli insegnanti delle scuole secondarie. Questi percorsi variano in base ai requisiti di accesso e alle esigenze dei partecipanti.

Vediamo le tipologie dei percorsi abilitanti.

30 CFU

Destinati a docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque (di cui uno nella specifica classe di concorso), vincitori di concorsi come lo “straordinario bis”, o docenti già abilitati in altre classi di concorso o gradi di istruzione.

I percorsi abilitanti da 30 CFU per i docenti possono essere classificati in queste tipologie principali, in base al contesto e ai destinatari:

30 CFU

Destinati a vincitori di concorso (art.5 c.4 d.lgs. 59/2017) nonché a coloro che hanno svolto servizio di insegnamento per almeno 3 anni negli ultimi 5, di cui almeno 1 nella specifica classe di concorso, e a coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art.59, c.9-bis.

30 CFU

Ammissione ad una classe di concorso (ma senza 24 cfu certificati); il percorso è da acquisire meramente ai fini della partecipazione al concorso (presumibilmente a bando nella primavera 2024 e comunque entro il 31/12/2024) e l’abilitazione 60 cfu avverrà solo a completamento dei 30 cfu mancanti di cui all’allegato 4 DPCM.

30 CFU

Destinati a chi è già abilitato su altra classe di concorso o specializzato su sostegno.

36 CFU

Percorsi da 36 CFU (All. 5 DPCM 4 agosto 2023) sono destinati a coloro che accedono al concorso con il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche conseguiti entro 31/10/2022.

60 CFU

Destinati ai laureati (art.5 c.1 e 2 d.lgs.59/2017) e agli iscritti a laurea magistrale o ciclo unico (purché abbiano conseguito almeno 180 cfu). Possono accedere anche i possessori di titoli equipollenti o equiparati, coerenti con le classi di concorso vigenti.