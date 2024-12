Nasce l’AI Consortium alla Luiss Business School

Il mondo della formazione è in continuo sviluppo e con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale il processo è altamente velocizzato. L’utilizzo dell’AI, ormai sempre più diffuso e continua a dare vita a nuove sfide per i giovani professionisti. Per preparali al meglio stanno nascendo tanti corsi e progetti molto interessanti, infatti, alla Luiss Business School è nato l’AI Consortium. Un’iniziativa pionieristica promossa da Quacquarelli Symonds (QS), in collaborazione con l’Imperial College di Londra e l’EDHEC Business School.

Il progetto, che ha preso vita grazie all’iniziativa di QS, leader mondiale nei servizi di analisi e valutazione per la formazione superiore, ha l’obiettivo di integrare l’AI nei processi strategici ed operativi delle business school. Un laboratorio di apprendimento e condivisione è già in fase di avviamento, dove i partecipanti avranno modo di esplorare tutte le potenzialità dell’AI.

Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale nella formazione accademica

Come già detto, l’AI sta rivoluzionando tutto il mondo e nel contesto dell’alta formazione potrebbe giocare un ruolo cruciale. Con le nuove tecnologie, secondo gli esperti, si avrà la possibilità di creare percorsi più personalizzabili, migliorare l’efficienza amministrativa e creare nuove opportunità di ricerca.

Alcuni esempi concreti dell’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito educativo sono:

Sviluppo di sistemi di tutoring intelligenti che offrono supporto personalizzato agli studenti.

Analisi predittive tramite algoritmi che analizzano i dati degli studenti e identificare coloro che potrebbero essere a rischio o che necessitano di un supporto allo studio.

Automazione dei processi amministrativi.

Utilizzo nella ricerca e nell’analisi di grandi quantità di dati.

L’AI Consortium guida l’innovazione responsabile

Il responsabile dell’AI Consortium, tuttavia, ribadisce l’utilizzo di questi strumenti in modo responsabile ed etico. La roadmap del progetto prevede l’accesso a strumenti e risorse innovative, che daranno vita alle prime collaborazioni tra le istituzioni partecipanti, condividendo le best practice e i vari casi di studio.

L’AI Consortium metterà a disposizione:

Strumenti per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni con l’AI.

Un networking per favorire lo scambio di informazioni tra i partecipanti.

Strumenti per analizzare e valutare le competenze ed identificare le aree da migliorare.

L’obiettivo finale è quello di guidare le istituzioni verso il processo di digitalizzazione in responsabile, assicurando che utilizzino l’AI in modo etico e trasparente e migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Il ruolo della Luiss Business School

La partecipazione della Luiss Business School al progetto di AI Consortium sta a testimoniare il suo impegno verso lo sviluppo di una formazione innovativa. L’istituto contribuirà attivamente alle attività portate avanti dal progetto e condividerà le proprie esperienze e conoscenze sviluppando un dialogo trasformativo sull’educazione tramite AI.

Con l’obiettivo di creare nuovi leader visionari, capaci di guidare il futuro del business, la Luiss si propone di:

Integrare l’Intelligenza Artificiale nei programmi formativi offerti, formando i propri studenti nell’utilizzo di questa tecnologia in modo responsabile.

Supportare le istituzioni che fanno parte del progetto AI Consortium fornendo personale competente.

Adottare gli strumenti di AI per migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento ed apprendimento.

AI Consortium rappresenta un passo importante per la formazione

Il progetto AI Consortium rappresenta un’iniziativa di grande spessore per il futuro dell’alta formazione. La collaborazione tra le istituzioni accademiche, come la Luiss Business School e i leader del settore, come QS, guideranno il processo di digitalizzazione responsabile della nostra società. É importante quindi che venga utilizzato un approccio responsabile che tenga conto delle sfide etiche e delle implicazioni sociali dell’AI.