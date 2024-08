Mondays Coffee, l’iniziativa della Luiss per neolaureati e laureandi

Dal prossimo lunedì 26 agosto, la Luiss Business School lancerà il programma Mondays Coffee per i laureandi e neolaureati che desiderano confrontarsi ed orientarsi per un futuro lavorativo in costante sviluppo. Gli incontri verranno organizzati con esperti dei settori professionali più in evoluzione e sarà possibile discutere riguardo dubbi o aspirazioni davanti un caffè, in un’atmosfera informale.

Perchè partecipare al Mondays Coffee della Luiss

L’evento Mondays Coffee organizzato dalla Luiss mira ad offrire supporto per accedere al mondo del lavoro con le idee più chiare ed un approccio più professionale. Durante questi meeting potrai avere scambi di idee e chiarimenti con gli esperti dell’Area Master della Luiss Business School, che ti forniranno un completo supporto per la definizione del tuo percorso formativo e professionale. Inoltre avrai l’opportunità di creare una rete di relazioni, tra gli altri giovani talenti e professionisti, che potrà essere molto preziosa in futuro.

In questo evento troverai:

Docenti delle migliori università internazionali pronti a condividere le proprie conoscenze ed esperienze.

La presentazione ad un’ampia gamma di master di I e II livello.

Esposizione dei programmi formativi, ricchi di attività pratiche, case study e progetti reali.

Il Career Service, un servizio offerto da un team di esperti che ti aiuterà nella ricerca del lavoro.

La Luiss Business School non è quindi solamente un’università, bensì un luogo dove aspirazioni ed idee prendono forma, mettendo al centro gli interessi dei propri studenti.

Le altre novità per l’anno accademico 2024/2025

Per il nuovo anno accademico 2024/2025, la Luiss ha in serbo molte novità. Tra queste possiamo trovare l’introduzione a due master:

Master in Digital and Business Transformation , per creare professionisti che siano in grado di guidare le aziende nella trasformazione digitale.

, per creare professionisti che siano in grado di guidare le aziende nella trasformazione digitale. Master in Marketing Management, Major in Retail Management, dedicato a chi vuole specializzarsi nel settore del retail.

Le iniziative della Luiss sono delle opportunità da prendere al volo. Questo istituto, infatti, ti da la possibilità di ampliare le tue conoscenze, sviluppando competenze all’avanguardia ed acquisendo una visione strategica di cos’è il business. Entrerai a contatto con professionisti di alto livello ed aziende leader del settore, creando un network importante per il futuro lavorativo.

Mondays Coffee, un valore aggiunto per tutti gli aspiranti lavoratori

In conclusione, possiamo dire che il Mondays Coffee è un’iniziativa molto produttiva ed unica per gli studenti, al fine di costruire un percorso professionale indirizzato da esperti. Grazie a questo servizio, la Luiss conferma ancora una volta la propria vocazione verso l’innovazione e lo sviluppo degli alunni, offrendo un accompagnamento che continua anche dopo il periodo di studi.

Se sei un neolaureato o un laureando e stai cercando di creare il percorso più adatto a te, allora non potrai perdere questa opportunità!