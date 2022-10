Moda in Italia: dove studiare?

Accademie di moda

L’Italia è una delle principali mete al mondo per intraprendere una carriera del mondo della moda. Così il Bel Paese è diventato uno dei principali luoghi dove studiare moda. Un luogo ambito da studenti italiani ed internazionali.

Ma il sogno di lavorare nella moda per essere realizzato ha bisogno di una solida base di conoscenze e preparazione che solo con lo studio in Accademie di Moda si possono ottenere!

Durante il percorso di studio nelle Accademie di Moda, lo studente infatti sarà affiancato e imparerà direttamente da professionisti del settore che capaci di fornire tutti gli strumenti necessari per approcciarsi al complesso mondo della moda.

Ma adesso, andiamo a vederle nel dettaglio quali sono le migliori Accademia di Moda in Italia.

Accademie di Moda, quale scegliere?

Istituto Marangoni istituita nel 1935 è una delle scuole di moda più antiche e prestigiose. Propone svariati corsi nel campo del fashion design, styling e business. Le sue sedi si trovano a Milano e Firenze in Italia, Londra e Parigi, Shanghai e Shenzhen in Cina, Mumbai in India e Miami negli Stati Uniti.

Agli studenti dell’Istituto Marangoni vengono forniti gli strumenti per poter accrescere le conoscenze nel campo da loro scelto, partecipando a progetti assegnati da pilastri della moda.

Alla fine dei corsi, ogni studente avrà un curriculum arricchito con partecipazioni di eventi, sfilate e collaborazioni con i pilastri del settore moda. Gli studenti più meritevoli vengono selezionati annualmente e presentano il proprio lavoro durante La settimana della Moda di Milano.

Accademia del Lusso è una scuola di moda nata nel 2005 nel cuore di Via Monte Napoleone di Milano, ed è specializzata nella formazione di profili creativi e manageriali per i settori moda e lusso.

L’obiettivo di Accademia del Lusso è quello di formare studenti che vogliono intraprende una carriera nel mondo del lusso. In particolare formando professionisti in moda e fashion design. L’offerta formativa è varia e variegata con corsi professionali, lauree riconosciute dal MUR e Master post Laurea.

Oltre ad organizzare sfilate firmate Accademia del Lusso, la scuola ha una serie di progetti che mettono in risalto le doti creative degli studenti, come Accademia del Lusso MAG, un magazine gestito interamente dai corsisti.

Polimoda è una delle più rinomate scuole di moda in Italia. Si trova a Firenze, Toscana, e fu fondata nel 1986 come progetto comune tra i comuni di Firenze e Prato e il Fashion Istitute of Technology (FIT) della State University of New York.

La formazione fornita dalla scuola permette agli studenti di poter studiare tutti i profili necessari per lavorare nel campo della moda. Creazione dei capi, comunicazione, marketing e management sono le principali materie di studio. Polimoda mette in contatto gli studneti con le aziende in modo tale da favorire l’inserimento nel mondo lavorativo

L’ Istituto Europeo di Design è un istituto che ha più sedi nel Mondo e rappresenta una risposta completa ed esaustiva alle esigenze di formazione, sempre più diversificate e specializzate del Settore Moda. Teoria e pratica si fondono per permettere allo studente di approcciarsi al settore con una visione completa del settore.

Non solo moda, i corsi IED spaziano dal Design, alla Comunicazione, alle Arti Visive fino all’Arte e Restauro.

NABA acronimo di Nuova Accademia di Belle Arti con le sue sedi a Milano e a Roma intende trasmettere ai propri studenti creatività, una visione aperta nel rivolgere uno sguardo al futuro per accogliere il cambiamento. È un luogo di formazione a tutto tondo che permette ai propri studenti di costruire il proprio profilo professionale. Intraprendendo molteplici esperienze, in maniera autonoma, l’accademia insegna agli alumni come approcciarsi al mondo del lavoro italiano o estero.

Accademia Costume e Moda è rinomata per il suo interesse verso la sperimentazione, il design e l’artigianato.

I campi di studio offerti agli studenti ruotano intorno ai settori della moda, del costume, della comunicazione e del management. In questa accademia hanno studiato molti nomi importanti della Moda. Tra quelli più rinomati ricordiamo gli ultimi due direttori creativi di Gucci e Maurizio Galante, uno dei più rispettati fashion designer dell’haute couture.

Ora che ti abbiamo presentato le Accademie di Moda, non ti resta che far avverare il tuo sogno in realtà! Approfitta degli Open Day che le scuole organizzano in questo periodo dell’anno ed entra nel vivo nel mondo nel mondo della Moda.

La maggior parte di queste Accademie offrono corsi per ogni grado di istruzione, scegli ciò che è meglio per te e regalati la possibilità di realizzare le tue ambizioni!

Se ancora hai dei dubbi, non ti resta che fare il nostro test di orientamento!