Medicina e Chirurgia alla Link, test di ammissione il 14 novembre

Il tuo sogno è quello di accedere al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e diventare medico? Alla Link Campus University di Roma questo sogno può diventare realtà!

L’Università degli Studi Link di Roma ha recentemente aperto le iscrizioni al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2024/2025. L’esame di ammissione per accedere ai corsi è previsto per giovedì 14 novembre, ma niente panico! Con la giusta preparazione e determinazione, superare il test sarà una passeggiata.

In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni di cui avrai bisogno, come orari e posti disponibili e dei consigli necessari affinché tu possa arrivare al giorno dell’esame il più confidente possibile.

Il percorso in Medicina e Chirurgia alla Link

La Link Campus University di Roma è un ateneo telematico, giovane e dinamico che offre ai propri studenti una vasta offerta formativa e un programma all’avanguardia. Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41), che si estende per 6 anni, prevede l’erogazione di 360 CFU ed è finalizzato a fornire agli alunni le competenze necessarie per diventare chirurghi altamente qualificati.

La formazione si integra con attività pratiche che avranno luogo presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, che ha stipulato un accordo con l’ateneo. Questa è una grandissima opportunità per gli studenti che potranno mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti presso una reale struttura ospedaliera, oltre ad entrare subito in contatto con la realtà clinica, osservando il lavoro dei medici in prima persona.

Informazioni per iscriverti

Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia è necessario superare il test di ammissione, previsto giovedì 14 novembre 2024.

Per partecipare dovrai rispettare i seguenti requisiti:

Non aver ancora sostenuto una prova d’accesso a Medicina in altri atenei italiani.

Se hai sostenuto il test in un’altro ateneo e sei risultato idoneo ma non vincitore e con un punteggio superiore a 20.

I posti disponibili per accedere ai corsi saranno:

104 posti per i candidati di paesi UE e non UE che sono residenti in Italia

10 posti per i candidati dei paesi non UE residenti all’estero.

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno l’11 novembre 2024 alle ore 16:00, per iscriverti clicca qui.

Struttura del test di ammissione a Medicina e Chirurgia

Il test di ammissione rispecchia il test nazionale di Medicina e Chirurgia, tuttavia in questo non sarà presente la snervante graduatoria nazionale, che ogni anno fa dannare numerosi pretendenti. L’esame sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla, per ogni domanda è sono previste 5 diverse opzioni, di cui una sola sarà corretta.

Il test si suddivide in cinque aree differenti:

Biologia, 23 domande

Chimica, 15 domande

Fisica e matematica, 13 domande

Ragionamento logico e problem solving, 5 domande

Competenza di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 4 domande

I candidati avranno a disposizione 100 minuti per completare l’esame.

Come prepararsi al meglio per superare la prova?

Noi di Universita.it mettiamo a disposzione metodo e strumenti necessari per far sì che tu possa preparati al meglio per gli esami di ammissione universitari. Oggi, ci concentriamo sul test di ammissione a Medicina e Chirurgia della Link Campus University di Roma, uno dei test più temuti e difficili di tutto il panorama universitario.

Affinché tu posso arrivare al 14 novembre con un’ottima preparazione, abbiamo messo a disposizione varie risorse utili:

Simulazione del test di ammissione. Sul nostro sito puoi trovare la simulazione del test di Medicina e Chirurgia che rispecchia la struttura del test ufficiale approvato ogni anno dal MUR.

Prove degli anni passati. Abbiamo una sezione dedicata a tutte le prove degli anni precedenti di altri atenei, come il San Raffaele, il Campus Bio-Medico e Cattolica, con i quali potrai esercitarti e farti un’idea del tipo di domande che potrai trovare.

Statistiche. Collezioniamo anche tutti i dati e risultati degli anni scorsi, con i quali potrai capire il punteggio medio che si è registrato.

Un altro punto chiave per prepararti al meglio è avere un metodo di studio efficace. Il test di Medicina e Chirurgia richiede grande impegno, costanza e senso di sacrificio, che ti ripagherà poi con immense gioie.

Ecco alcuni consigli utili secondo il metodo di Universita.it:

Organizza il tuo tempo creando un piano di studio , definendo gli obiettivi da raggiungere in termini di quantità e tempo.

, definendo gli obiettivi da raggiungere in termini di quantità e tempo. Concentrati sulle materie scientifiche come biologia, chimica e fisica e matematica, che sono le aree con maggiori quesiti.

come biologia, chimica e fisica e matematica, che sono le aree con maggiori quesiti. Esercitati costantemente con le simulazioni d’esame o le prove degli anni precedenti. Familiarizzare con la struttura ti consentirà di gestire il tempo durante l’esame in un modo migliore.

o le prove degli anni precedenti. Familiarizzare con la struttura ti consentirà di gestire il tempo durante l’esame in un modo migliore. Monitora i tuoi risultati con i nostri test gratuiti. Al termine di ogni test riceverai in breve tempo i risultati, analizza gli errori commessi e cerca di capire l’area in cui concentrarti maggiormente.

con i nostri test gratuiti. Al termine di ogni test riceverai in breve tempo i risultati, analizza gli errori commessi e cerca di capire l’area in cui concentrarti maggiormente. Non trascurare nessuna area di studio, soprattutto comprensione del testo e del ragionamento logico. Anche se le domande sono minori e l’argomento può sembrare semplice, sappi che è motivo di tanti non accessi, dai la giusta importanza anche a quest’area.

In bocca al lupo a tutti gli aspiranti medici

Affrontare il test di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia è sempre una sfida importante ed ardua, tuttavia con la giusta preparazione e motivazioni superare il test sarà una passeggiata. Ricorda che la chiave è di arrivare al giorno dell’esame con un metodo ben preciso e una giusta preparazione pratica, che potrai ricevere qui!

Per ulteriori informazioni visiona il sito ufficiale.

Auguriamo un in bocca al lupo a tutti i candidati.