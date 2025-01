Media ponderata. Cos’è e perché è così importante

L’università è una fase di crescita personale e professionale, un’esperienza che poi si chiude con il conseguimento della laurea, un premio che riflette tutti gli anni di studio e sacrifici fatti. Ma come possiamo arrivare a quel fatidico giorno della laurea, con un voto che rispecchia l’impegno impiegato e che apra le porte del futuro? La risposta sta nella media ponderata e nella sua influenza sul voto di laurea.

Cos’è la media ponderata?

La media ponderata è un sistema di valutazione che tiene conto dei voti ottenuti durante i singoli esami ed il loro valore in CFU (Crediti Formativi Universitari). Quindi, un esame da 12 CFU avrà sicuramente un impatto maggiore, sulla media ponderata, rispetto ad un esame da 6 CFU. Questo per dare più meritocrazia agli esami universitari e dare il giusto peso in base al carico di lavoro che lo studente deve affrontare.

Essa è fondamentale per il voto di laurea, il biglietto da visita per il mondo del lavoro ed eventuali percorsi successivi. Essere in possesso di una buona media ti darà la possibilità di aumentare le tue opportunità per il futuro. Infatti, oltre a servire per l’accesso a percorsi avanzati, la media ponderata ti servirà per:

Candidarti ai concorsi pubblici

Superare la selezione per i colloqui di lavoro con successo

Distinguerti dalla concorrenza.

Come si calcola?

Calcolare la media ponderata è molto semplice ed intuitivo. Dovrai seguire alcuni passaggi che ti porteranno al risultato desiderato, i quali:

Raccogli i voti in trentesimi ed il rispettivo valore in CFU Per ogni esame, moltiplica il voto ottenuto per il numero di CFU attribuitogli Somma i risultati ottenuti nel passaggio precedente Dividi la somma totale ottenuta nel passaggio 3 per il numero totale di CFU

Per esempio: Se voglio calcolare la media ponderata che ho, prendendo in considerazione i primi tre esami che ho dato, devo raccogliere il voto ed il compenso in CFU di ogni singolo esame:

Analisi matematica: Voto 27, CFU 12

Letteratura italiana: Voto 30, CFU 6

Storia del diritto: Voto 24, CFU 9

Media ponderata= (27×12)+(30×6)+(24×9)/27= (324+180+216)/27= 26.67 (puoi calcolarla online qui).

Dalla media ponderata al voto di laurea

La media ponderata è solo il punto di partenza necessario per arrivare a calcolare il voto di laurea. Infatti, la media ponderata non è l’unico fattore che determina il voto finale ma è influenzato anche dalla valutazione della tesi di laurea.

Per calcolare il voto di laurea ti basterà:

Moltiplicare la tua media ponderata per 110 (voto massimo di laurea) e dividere il risultato per 30 (voto massimo per ogni singolo esame)

Infine dovrai sommare il punteggio che la commissione d’esame attribuirà alla tua tesi di laurea.

Per esempio se hai una media ponderata di 26.67 dovrai calcolare nel seguente modo:

(Voto di base x Voto massimo laurea)/Voto massimo esami singoli= (26.67x 110)/30= 98

Punteggio tesi= 10

Voto laurea finale 98+10= 108.

Strategie per ottimizzare il tuo voto di laurea

Per ottenere un alto voto di laurea è necessario presentarsi all’esame con un’alta media ponderata, la quale richiede impegno e costanza. Tuttavia, ci sono delle strategia per massimizzare i risultati, ti basterà seguire questi nostri consigli:

Cerca di concentrarti maggiormente sugli esami con più CFU, poiché avranno un peso differente nella tua media ponderata

Non accumulare troppi esami, ma distribuisci gli impegni in modo equo per evitare sovraccarichi o cali di rendimento

Partecipare attivamente alle lezioni ti aiuterà a comprendere meglio gli argomenti e a fare tuoi i concetti chiave

Non sottovalutare gli esami più semplici con meno CFU, anzi sfruttali per ottenere il massimo voto possibile.

Sappi quindi che la media ponderata è un elemento cruciale per il percorso universitario e, soprattutto, per quello che ti aspetta dopo. Conoscere il suo funzionamento ti dà la possibilità di applicare strategie ed affrontare gli studi con maggior consapevolezza.

Ricorda sempre che il successo universitario non si misura solamente con i voti, ma con la crescita professionale e personale che l’esperienza universitaria ti offre. Impegnati sempre al massimo e continua a coltivare le tue passioni e curiosità!