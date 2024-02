L’Università di Pavia festeggia i 100 anni di Scienze Politiche e Sociali

L’università di Pavia ha le idee molto chiare su come festeggiare i 100 di Scienze Politiche e Sociali, il primo corso di laurea è partito propio nella città lombarda. Per l’occasione l’Università ha proposto una Winter School che tratterà i temi delle sfide globali. Inoltre, l’Ateneo ha promosso per la sua Winter School un nuovo corso di laurea in lingua inglese: «Scienze sociali per i cambiamenti globali». Questo nuovo corso di laurea partirà a settembre 2024 e avrà un programma ricco sia di elementi innovativi che il confronto con le scienze sociali e le scienze cosidette dure come matematica, fisica e chimica.

Il corso di Scienze Politiche e Sociali

Il corso di laurea in origine era una Scuola di scienze politiche e sociali, già presente a Padova e alla Sapienza di Roma, ma l’indirizzo di studio divenne facoltà nel 1926 E Pavia fu la prima ad istituire la scuola come facoltà di laurea.

Le Scienze Politiche e Sociali sono un campo accademico multidisciplinare che si occupano dello studio dei sistemi politici, delle istituzioni, delle relazioni internazionali, delle teorie politiche, della sociologia, dell’economia, e di altre discipline correlate. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi questo corso di laurea offre una vasta gamma di conoscenze e competenze utili per una carriera in politica, giornalismo, organizzazioni non governative, lavoro sociale, diplomatico, analisi di politiche pubbliche, e molto altro.

In Italia è presente oggi in numerosi Atenei come:

Università di Bologna Università di Firenze Università di Roma La Sapienza Università di Padova Università di Milano Università della Calabria

All’estero è possibile trovare il corso presso le Università di:

Sciences Po – Francia London School of Economics and Political Science (LSE) – Regno Unito Harvard University – Stati Uniti Stanford University – Stati Uniti Yale University – Stati Uniti University of California, Berkeley – Stati Uniti University of Cambridge – Regno Unito

Per un orientamento performativo consigliamo di leggere i programmi di studio dei diversi Atenei, in quanto cambiano materie ed insegnamenti, e di scegliere quello più affine alle competenze e alle preferenze della futura matricola.