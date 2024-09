Luiss al 25° posto del Financial Times per i corsi di Management

L’Università della Luiss inizia benissimo l’anno accademico 2024/2025, conquistando il 25° posto nella classifica mondiale del Financial Times per il corso di laurea magistrale in Management. Questo a dimostrare la crescita che l’istituto sta registrando negli ultimi anni, che ha guadagnato cinque posizioni dallo scorso anno e ben 60 in cinque anni. L’elogio arriva a seguito del programma che la Luiss offre all’interno del corso di laurea magistrale in Management, che si contraddistingue per l’innovazione e i contenuti molto al passo con i tempi.

I nuovi record della Luiss

I grandi record che la Luiss ha fatto durante l’anno corrente, non si limitano solamente al Financial Times, infatti la troviamo anche al 2° posto nella classifica per i ‘progressi dei laureati’, a testimoniare ancora la qualità dei corsi che mette a disposizione. Inoltre, si posiziona al 5° posto su scala globale nella Carbon Footprint, per l’attenzione posata sulla sostenibilità dei servizi erogati e al 10° posto per l’offerta di servizi erogati sul ESG (Environmental, Social, Governance).

Il rettore Paolo Boccardelli elogia i risultati che la Luiss ha raggiunto, facendo leva sui risultati che comprendono le innovazioni lato tecnologico e sostenibile. La crescita continua nei ranking mondiali, infatti, è sintomo del rapido sviluppo che l’ateneo sta apportando ai propri corsi formativi, ponendo particolare attenzione sulla tematica dell’intelligenza artificiale.

Innovazione sin dal primo giorno alla cerimonia di apertura

Anche quest’anno la cerimonia di benvenuto per le matricole si è svolta nel campus di via Paola ma con un’importante novità, la collaborazione con l’Intesa San Paolo. La collaborazione tra banca ed istituto danno vita ad un nuovo programma formativo molto innovativo, il “Look4ward – Build your Future” che ha come obiettivo ispirare i giovani sui principali trends trasformativi, economici e delle competenze per il futuro.

Durante la cerimonia molti esponenti dell’Intesa San Paolo hanno sottolineato come la formazione di studenti con competenze chiave sia indispensabile per il futuro, portando particolare attenzione sulle Digital Skills e l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Anche l’atleta paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli ha preso parte all’evento, condividendo le proprie esperienze nel superare i propri limiti per raggiungere nuovi successi ed obiettivi tramite nuovi approcci. Questi messaggi di resilienza e determinazione sono serviti come messaggi ispiratori, che hanno sicuramente smosso qualcosa tra gli studenti e studentesse presenti all’evento.

La Luiss rappresenta crescita ed innovazione

La Luiss brilla ancora, portando a casa molti ottimi risultati che possono solamente dimostrare la serietà ed innovazione accademica che l’istituto porta avanti. Ed il bello è che l’anno accademico è appena iniziato, le matricole non potevano desiderare istituto migliore e, assicurati dai risultati, si proiettano già verso il futuro con fiducia. I dati del ranking infatti dimostrano come i laureati della Luiss trovino poi occupazione in poco tempo e dotati di stipendi competitivi.

I nuovi record della Luiss sono veramente straordinari. Questi permetteranno all’università di continuare lo sviluppo formativo rimanendo in linea con ciò che il mercato del lavoro richiede. La collaborazione con la banca Intesa San Paolo sta a dimostrare l’intento di creare futuri professionisti consapevoli e pronti ad affrontare eventuali sfide che si presenteranno.