Laurea Magistrale honoris causa in Medicina e Chirurgia conferita al Prof. Kenneth Rothman

Il Prof. Kenneth Rothman, uno dei più influenti esperti internazionali nel campo dell’epidemiologia e della metodologia biomedica, ha ricevuto la Laurea Magistrale honoris causa in Medicina e Chirurgia dall’Università di Modena e Reggio Emilia. Nel corso della cerimonia solenne è stato messo in evidenza l’impatto straordinario del lavoro di Rothman, che ha innovato profondamente l’analisi dei dati biomedici e ha fornito tra l’altro strumenti fondamentali per superare i limiti della tradizionale significatività statistica nella ricerca medica.

La cerimonia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conferito oggi la Laurea Magistrale honoris causa in Medicina e Chirurgia al Prof. Kenneth Rothman. Una delle figure più autorevoli a livello internazionale nel campo dell’epidemiologia e della metodologia medica e biostatistica. La cerimonia, tenutasi presso l’Aula Magna del Centro Servizi Didattici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha visto la partecipazione delle principali autorità accademiche, ricercatori, studenti e studentesse dell’Ateneo emiliano.

ll conferimento del titolo honoris causa al Prof. Rothman, proposto dal Prof. Marco Vinceti, Ordinario di Igiene Generale ed Applicata e Direttore del Corso di Dottorato in Clinical and Experimental Medicine, d’intesa coi docenti di area igienistico-epidemiologica, è stato approvato all’unanimità dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze. Al professore è stato riconosciuto l’eccezionale contributo del Prof. Rothman alla medicina moderna, in particolare nel campo della metodologia epidemiologica e dell’analisi dei dati biomedici.

Kenneth Rothman

Kenneth Rothman, nato a New York nel 1945, ha studiato alla Harvard University School of Public Health sotto la guida di figure emblematiche come Brian MacMahon e Olli Miettinen, due dei più grandi maestri dell’epidemiologia moderna, nonché di George Hutchison, Richard Monson, Philip Cole e Jane Worcester. Subito dopo il dottorato, è stato chiamato ad insegnare alla stessa Harvard, per poi proseguire la sua carriera presso il National Institutes of Health (NIH) e, successivamente, alla Boston University.

Autore di testi fondamentali come Modern Epidemiology e Epidemiology: An Introduction. Il primo testo sull’uso dell’informatica nell’elaborazione dei dati biomedici nel 1979 edito dal Ministero della Sanità statunitens. Rothman ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della metodologia epidemiologica moderna, contribuendo significativamente alla comprensione del nesso di causalità, dell’interazione tra fattori di rischio e malattie e alla critica dei tradizionali strumenti statistici utilizzati in medicina. Il suo celebre articolo del 1976 sull’American Journal of Epidemiology, “Causes”, è considerato una pietra miliare nella definizione delle cause necessarie e sufficienti in medicina, come sono i suoi contributi sul tema delle interazioni in medicina, del confondimento, e del bilanciamento tra fattori genetici e fattori ambientali e comportamentali nel determinismo delle patologie umane.

Il suo lavoro metodologico ha avuto una risonanza non solo nel campo della medicina, ma anche in altre discipline, come la psicologia e l’economia, grazie alla sua capacità di sviluppare modelli di analisi complessi e trasversali ed al rifiuto di dogmatismi ingiusticati quali quello della significatività statistica. Ha tenuto corsi ad invito presso oltre 100 università di tutto il mondo, e reso disponibili programmi gratuiti online per l’analisi dei dati biomedici.